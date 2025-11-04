« La France est un marché particulièrement dynamique pour Canva »

À l’occasion de la mise à jour de son offre, Canva s’est entretenu avec LeMagIT. Son Directeur Strategic Sales, Laurent Butel est revenu sur la vision du marché européen et français de l’éditeur ainsi que sur le virage qu’il a entamé pour séduire les grandes entreprises.

LeMagIT : Il y a un peu plus d’un an, Canva lançait Canva Entreprise. Pouvez-vous nous rappeler rapidement ce qu’il y a dans cette offre ? Pourquoi l’avez-vous lancée ?

Laurent Butel : Absolument. Canva Entreprise, c’est en quelque sorte l’évolution naturelle de Canva pour le monde professionnel […] avec les fonctionnalités dont les grandes organisations ont besoin : des outils d’administration, une sécurité de niveau entreprise, une maîtrise complète de l’identité de marque, et des intégrations avec les applications utilisées au quotidien.

Nous avons fait un constat global : les besoins en contenus explosent. Les équipes doivent produire plus, plus vite, et dans plus de formats. Or, les outils traditionnels ne suivent plus. Ils sont souvent complexes, ou cloisonnés, ou tout simplement trop lents.

Canva Entreprise veut répondre à ce défi en proposant à toutes les équipes – marketing, communication, RH ou ventes – une plateforme unifiée pour créer des contenus cohérents avec leur marque.

D’un point de vue marché, à qui s’adresse cette offre ?

Laurent Butel : Cette solution s’adresse aux organisations de taille moyenne à grande. Elle est déjà adoptée par des entreprises comme Salesforce, Snowflake, HP, DHL Express ou DocuSign.

Que représente l’Europe pour Canva ?

Laurent Butel : Canva s’est construit une base solide en Europe, à la fois grâce à sa communauté et à son ancrage dans l’innovation. Nous avons réalisé sept acquisitions sur le continent qui ont façonné le cœur de notre organisation européenne : les experts de la data visualisation Flourish, les pionniers de l’IA visuelle Kaleido, ou plus récemment la suite de design professionnelle Affinity.

Ces talents et ces technologies européennes continuent de jouer un rôle majeur dans l’évolution de nos produits.

Canva Entreprise est présent dans 95 % des entreprises du Fortune 500 américain. Comment « a pris » cette offre en France ?

Laurent Butel : La France est un marché particulièrement dynamique pour Canva. C’est un véritable carrefour de créativité et d’entrepreneuriat.

Notre croissance y est exceptionnelle : un internaute sur sept utilise Canva. Et nous avons récemment franchi un cap symbolique : plus d’un milliard de designs ont été créés en France, avec désormais environ 800 000 nouveaux designs produits chaque jour.

Quant à la demande, elle est en nette progression, autant du côté des entreprises que du secteur public. Tous cherchent à rendre leur communication visuelle plus rapide, plus collaborative et plus sûre.

Aujourd’hui, des entreprises comme la Société Générale, Orange, Valeo ou L’Oréal utilisent Canva pour fluidifier leur collaboration créative et accélérer leur storytelling de marque.

Et en Europe ?

Laurent Butel : En Europe, nous continuons d’investir. Un bon exemple est le lancement de l’option de résidence des données en Europe. Elle permet aux organisations de stocker leurs contenus et leurs médias au sein de l’UE, tout en répondant à leurs exigences locales de conformité et en renforçant le contrôle sur leurs données.

Un exemple fort à l’échelle européenne est Tecnocasa – premier réseau immobilier du continent, avec plus de 4 000 agences dans 9 pays. Tecnocasa a multiplié par quatre la valeur générée depuis qu’il utilise Canva. Résultat : des workflows optimisés, une cohérence de marque renforcée et des créations déployées plus rapidement, partout en Europe.

Quels sont les objectifs business de Canva Entreprise pour l’année à venir, là encore, en particulier pour la France ?

Laurent Butel : Notre priorité est de renforcer l’adoption de Canva Entreprise au sein des grandes organisations.

En France, nous voulons intensifier nos partenariats avec les entreprises et le secteur public, en leur proposant des solutions sécurisées, conformes et simples à déployer, comme la résidence des données européenne.

Nous souhaitons également aider toutes les équipes – au-delà du marketing ou du design – à créer des contenus cohérents et impactants. L’objectif, c’est de faire de Canva Entreprise un outil incontournable pour les organisations qui veulent communiquer à grande échelle, tout en gardant le contrôle et la confiance.

Doit-on s’attendre à ce que l’offre s’enrichisse technologiquement, et vers quel grand axe de développement ?

Laurent Butel : Oui, tout à fait. Nous avons récemment lancé notre « système d’exploitation créatif ». C’est la plus grande évolution de notre produit à ce jour. Elle marque le début du Modèle de design Canva, le premier modèle d’IA au monde capable de comprendre toutes les composantes d’un design. Elle arrive aussi avec des mises à jour majeures de notre Suite Studio : Vidéo 2.0, Design d’emails, et Formulaires.

Pour les entreprises, cela se traduit par des workflows plus intelligents, plus rapides et plus connectés, avec l’IA intégrée à travers toute la plateforme, et de nouveaux outils comme Canva Campagnes Marketing, une plateforme marketing complète qui aide les marques à se développer.

Et avec l’intégration d’Affinity, les outils de design professionnel s’intègrent désormais parfaitement à Canva. Nous offrons une expérience complète, de la création de designs au déploiement à travers les organisations, avec une collaboration et une livraison optimisée.

Plusieurs analystes disent qu’il s’agit d’une volonté d’aller sur les terres d’Adobe. Confirmez-vous cette nouvelle ambition de Canva ?

Laurent Butel : Nous ne pensons pas à la concurrence. Notre priorité, c’est notre communauté.

Depuis nos débuts, notre mission, c’est de donner à chacun le pouvoir de concevoir. C’est encore ce qui nous guide aujourd’hui. Avec Canva Entreprise, nous élargissons cette mission au monde de l’entreprise, en permettant à toutes les équipes – et pas seulement aux designers – de créer facilement et de collaborer plus efficacement.

C’est sur ce terrain que nous avançons, et c’est là que nous observons une dynamique très forte.