Cyberhebdo du 6 mars 2026 : reprises des hostilités outre-Atlantique

Bienvenue dans cette nouvelle édition du Cyberhebdo, votre revue de presse dédiée à l'actualité des cyberattaques rapportées dans les médias à travers le monde.

Au cours de la semaine écoulée, nous avons recensé 7 cyberattaques relayées dans la presse internationale, témoignant une nouvelle fois de l'intensité et de la diversité des menaces qui pèsent sur les organisations publiques et privées aux quatre coins du globe.

Ces incidents ont été rapportés dans les médias de qutre pays distincts : l'Autriche (AUT), Hong Kong (HKG), les États-Unis (USA) et Taïwan (TWN).

Sans surprise, les États-Unis se distinguent cette semaine comme le pays le plus représenté dans notre veille, avec pas moins de 4 cas rapportés, confirmant ainsi la tendance persistante qui fait des acteurs américains des cibles privilégiées des cybercriminels.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

26/02/2026 - Peak Software Systems (USA)

Une cyberattaque a perturbé la plateforme Sportsman de Peak Software Systems, entraînant des interruptions de service pour les inscriptions et paiements dans plusieurs villes américaines. L'entreprise a collaboré avec des experts en cybersécurité et des forces de l'ordre pour récupérer les clés de déchiffrement et restaurer les systèmes à partir du 1er mars. Cet incident s'inscrit dans une tendance plus large où des failles chez les fournisseurs de logiciels publics affectent les services civiques quotidiens. (source)

27/02/2026 - Communauté de communes Langenzersdorf (AUT)

La communauté de communes Langenzersdorf a été victime d'une attaque informatique le 27 février 2026, ce qui a rendu son réseau interne indisponible et a suspendu les activités de l'hôtel de ville. Les experts en sécurité travaillent à la restauration du système et la commune demande aux citoyens d'éviter les demandes par e-mail pour le moment. La vie quotidienne de la population et les infrastructures critiques ne sont pas affectées par cette attaque. (source)

27/02/2026 - Ngong Ping 360 (HKG)

Le groupe Ngong Ping 360 a été victime d'une attaque informatique, les détails de l'incident sont encore en cours d'investigation, l'entreprise a mis en place des mesures pour protéger les données de ses utilisateurs. (source)

02/03/2026 - District scolaire d'Alcorn (USA)

Le district scolaire d'Alcorn au Mississippi a fermé son réseau informatique en raison d'une activité suspecte, ce qui pourrait affecter les tests des étudiants cette semaine. Le district a détecté une activité suspecte sur ses réseaux et les a temporairement désactivés par précaution. Les causes de la perturbation n'ont pas été précisées, mais le district travaille à rétablir les systèmes. (source)

03/03/2026 - Advanced Optoelectronic Technology Inc. (TWN)

AOT a subi une cyberattaque, mais a pris des mesures de sécurité pour atténuer les risques, et il n'y a pas eu de fuite de données personnelles ou d'impact significatif sur les opérations de l'entreprise. (source)

04/03/2026 - Comté de Passaic (USA)

Une cyberattaque avec maliciel a perturbé les systèmes informatiques et les lignes téléphoniques du comté de Passaic dans le New Jersey. Les autorités collaborent avec les agences fédérales et étatiques pour contenir l'incident et identifier sa cause. Des municipalités voisines ont également signalé des problèmes similaires récemment, sans que des détails spécifiques sur les systèmes ciblés ne soient encore disponibles. (source)

04/03/2026 - District scolaire du comté d'Ohio (USA)

Le district scolaire du comté d'Ohio, dans l'État de Virginie-Occidentale aux États-Unis, a rétabli son service internet lundi après une interruption d'une semaine due à une attaque cybernétique suspectée. L'administration a temporairement coupé la connexion pour enquêter sur l'incident, affirmant qu'il n'y avait pas de risque pour les données des élèves ou du personnel. Bien que le district ait confirmé le retour à la normale, il n'a pas divulgué la nature précise de l'attaque ni impliqué d'entités externes. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec Claude (Anthropic). Les explications sont à lire ici.