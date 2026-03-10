Agentforce Contact Center : Salesforce infuse l’IA agentique dans son offre CCaaS

Le géant du CRM a annoncé le 23 février dernier la disponibilité de modules supplémentaires pour Agentforce for Service aux États-Unis et au Canada. La disponibilité en Europe et dans le reste du monde est prévue à un horizon de six mois.

Ils sont rassemblés au sein de la solution Agentforce Contact Center.

Ici, il s’agit de proposer une « plateforme » intégrant une offre de téléphonie native, une interface unifiée, la prise en charge des canaux numériques (chat, SMS, Messenger, WhatsApp, Apple Message, etc.), un serveur IVR, le triage et le routage d’appels à partir d’une transcription en temps réel, des capacités analytiques basées sur Tableau et des agents IA issus d’Agentforce Voice et d’Agentforce for Service. Le tout est connecté à Service Cloud, l’offre CRM dédiée au support client, et aux données de Sales et Marketing Cloud à travers Data360 (ex-Data Cloud, ex-Genie).

Gautam Vasudev, Senior Vice President gestion produit chez Salesforce, démontre les fonctionnalités de cette offre CCaaS. Il prend le rôle d’un client d’une compagnie aérienne qui souhaiterait changer le jour de son vol qu’il a réservé pour lui et sa famille. L’agent vocal répond à sa requête et propose de modifier la réservation, mais prévient : des frais supplémentaires s’appliquent. Gautam Vasudev exprime sa « frustration », ce qui déclenche immédiatement la réponse de l’agent vocal qui le redirige vers le support en chair et en os.

Une solution unifiée qui doit faire ses preuves à large échelle Sous le capot, Salesforce s’appuie sur Flow, l’outil low-code de création de flux de travail bâti sur son langage Apex et Omni, un routeur désormais capable (merci les LLM multimodaux) de router les interactions vocales. En clair, l’éditeur combine une logique « If Then, Then That » à des algorithmes, qu’ils soient des LLM ou des modèles de machine learning et de deep learning de classification. La mise en place de système d’IA neuro-symbolique (le grand mot pour désigner cette approche) commence par la création d’un cas, du rapprochement du cas avec les informations de l’interlocuteur. Par exemple, le système peut ensuite déterminer si le client est un « VIP ». Dans ce cas-là, il sera directement redirigé vers un agent humain. Sinon, l’agent vocal Agentforce peut prendre le relais. Salesforce ne donne aucune information sur le niveau de performance de son système. La démonstration ne permettait pas de savoir si le déclenchement du bot était préenregistré ou s’il réagissait véritablement en temps réel. Les démonstrations précédentes laissaient entrevoir un temps de latence légèrement plus long. En anglais, le taux de compréhension semble élevé. « Ces agents vocaux sont extrêmement polyvalents en matière d’accents et de tonalités que vous pouvez utiliser avec eux », assure Gautam Vasudev. Dans les faits, le système est hautement personnalisable. Le temps de développement et de déploiement dépend évidemment de la complexité du cas d’usage. « Nos clients du marché intermédiaire ont déjà pu mettre en service notre solution en quelques semaines », affirme Gautam Vasudev. « Cependant, si vous êtes une entreprise et que vous avez un déploiement beaucoup plus vaste et complexe, que vous utilisez davantage de modules et que vous avez des besoins complexes en matière de routage, ou que vous avez des centaines, voire des milliers d’agents, cela va nécessiter de la planification, et les délais peuvent facilement s’étendre sur plusieurs mois », reconnaît-il. Une soixantaine de clients sont actuellement en pilote, dont Salesforce elle-même. Les partenaires comme Deloitte, Accenture, IBM Consulting et PwC sont dans la boucle. Gautam Vasudev évoque un taux de déflexion compris entre 40 et 60 % chez les clients pilotes. En clair, près de la moitié des parcours où les agents vocaux sont intégrés sont gérés sans intervention humaine. Et le représentant d’en conclure que « les scénarios les plus courants et répétitifs peuvent être automatisés ».