Olivier Jacq : itinéraire d'un cybermarin

Quand on rencontre Olivier Jacq, c’est évidemment en terre Brestoise et dans un repaire de marins, les 4 vents, une cantine sympathique du port de commerce à Brest. Le temps est venteux et humide. Par habitude, nous regardons l’Abeille Horizon, amarré en face du Grand Large, l’immeuble où est établi le siège de France Cyber Maritime, dont Olivier Jacq fur directeur technique et scientifique. Le remorqueur de haute mer n’a pas encore quitté son poste d’amarrage pour partir en mer surveiller les abords du rail d’Ouessant, signe certain de mauvais temps à venir. Un endroit rêvé pour parler mer… et cyber.

Vu sa carrure, sa voix qui porte facilement, son regard qui a veillé à la mer, on imagine plus volontiers Olivier Jacq sur le pont d’un bateau en plein coup de vent que dans un bureau, au chaud derrière un écran, à épier et qualifier des cyberattaques. L’intéressé sourit : « bien sûr, je suis Breton, et marin ! », sourit-il.

Il est entré dans la Marine par la rude, mais formatrice, école de maistrance : « j’ai eu des embarquements qui m’ont marqué : l’Orion, un chasseur de mines, les plongeurs-démineurs à Saint Pierre et Miquelon qui s’entraînent dans une eau à un degré », se rappelle-t-il. Mais aussi « le bâtiment de soutien mobile Loire, car il m’a permis de retourner par la mer dans le pays où je suis né, le Sénégal, lors d’une mission dans le Golfe de Guinée ».

« Marin dans l'âme », comme il le dit joliment, naviguer lui manque : « quand je vois les navires partir de Brest, j'ai toujours un petit pincement au cœur… »

« Un domaine nouveau, qui offrait une surface d’attaque réelle » Mais le jeune officier marinier est avant tout un insatiable curieux, qui aime défricher des terrains nouveaux et découvrir. Il a la chance d’embarquer au moment du bug de l’an 2000, et l’informatique est souvent le parent pauvre sur les bâtiments. On parle à peine de sécurité informatique, pas du tout de sécurité de l’information… et encore moins de cybersécurité ! « J’ai toujours été intéressé par l’informatique », explique Olivier Jacq : « dès l’âge de 8 ans, je m’amusais à coder en Basic sur un TRS 80. J’aimais comprendre comment ça marche ». Comme tous les gamins curieux qui sont devenus de bons informaticiens et chercheurs en cybersécurité… Le lien avec la mer est vite fait : « j’ai vu un domaine nouveau, qui offrait une surface d’attaque réelle, et à laquelle peu de monde s’intéressait à l’époque », explique-t-il. En vrai marin, il estime qu’un bâtiment doit être « résilient » et avoir la capacité à rentrer « à bon port » sans dommage, y compris dans ses systèmes d’information. Olivier Jacq défriche alors le sujet. C’est l’un des premiers en France à voir la vulnérabilité des bâtiments, l’importance des attaques potentielles sur les bâtiments et les infrastructures portuaires à tirer les sonnettes d’alarme et à en parler. « C’est aussi le moment, où, avec Stuxnet (2010), on a commencé à identifier la cybersécurité comme étant une arme de déstabilisation et de guerre », relève-t-il. Il passe donc le concours d’officier et devient alors spécialiste en cybersécurité maritime et portuaire au sein de la Marine Nationale, en 2008. Une fonction qu‘il occupera pendant 13 ans. « J’ai passé 28 ans dans la Marine, 15 en tant qu’officier marinier spécialiste en réseaux et télécommunications (1993-2008) et donc 13 en tant qu’officier cyber », précise Olivier Jacq. Passionné par son sujet, il ne cesse de vouloir perfectionner ses compétences, découvrir, convaincre. Il fait donc un Mastère spécialisé en cybersécurité à Centrale Supélec en 2011, et est certifié en 2016 expert ESSI par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). Il est aussi le fondateur du site cybermaretique.fr, créé en 2017, une source d’informations très riche sur la cybersécurité maritime. Il travaille aussi en recherche et développement sur le sujet chez Diateam avec Guillaume Prigent, un autre pionnier du secteur à Brest. Chercheur associé à l’Institut de recherche et d’études navales de l’École navale, Olivier Jacq garde des liens forts avec la Chaire de cyberdéfense des systèmes navals, au sein de laquelle il a effectué son doctorat. Créée en 2014 en même temps que le Pôle d’excellence cyber et l’European Cyber Week, elle reste une référence mondiale dans le secteur.