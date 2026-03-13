SAP rebaptise Emarsys en « SAP Engagement Cloud »

L’éditeur allemand a rebaptisé sa solution d’enquêtes et de feed-back Emarsys sous le nom de « SAP Engagement Cloud ». Cette décision s’accompagne d’une nouvelle « édition entreprise » avec plus d’outils d’administration et de gouvernance.

Cette évolution marque la fin de la refonte des outils d’engagement collaborateur et client de SAP. Un chantier qui avait débuté avec l’acquisition de Qualtrics pour 8 milliards de dollars en 2018 – une solution dont SAP s’est depuis séparée pour 7,7 milliards en 2023.

Entre temps, SAP avait racheté Emarsys pour ses fonctionnalités de cartographie des parcours clients et de collecte de feed-back. L’éditeur allemand avait également été séduit par ses possibilités d’intégration pour déclencher des actions sur différents canaux : SMS, e-mail, web, etc. Avant son rachat, Emarsys se concentrait sur l’engagement et la fidélisation client. SAP a depuis élargi le périmètre à l’expérience collaborateur.

Cette intégration renforcée d’Emarsys dans la plateforme cloud SAP s’inscrit dans la stratégie plus large de l’éditeur pour unifier ses applications d’expérience client, observe Liz Miller, analyste chez Constellation Research. « Ils ont dû reconstruire la plateforme de fond en comble pour obtenir une architecture entièrement composable, utilisable à l’échelle de l’entreprise – surtout si cette entreprise fonctionne sur SAP », résume-t-elle.