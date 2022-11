Plateforme d'engagement client : Twilio mise beaucoup sur les API

Les développeurs qui utilisent Twilio pour la messagerie, la gestion des données clients et les communications ont eu un premier aperçu de la plateforme d'engagement client Twilio Engage. La Customer Data Platform (CDP) est enfin en disponibilité générale, comme l’a indiqué l’éditeur lors de sa conférence annuelle Signal.

La plateforme extrait les données en provenance des différents canaux de communications avec les clients et des outils internes des entreprises, tels les CRM. Twilio utilise un modèle graphe pour combiner les données et former – idéalement – des profils uniques.

La CDP est connectée aux différents canaux de marketing et de service client. Après avoir créé un profil unifié des consommateurs d’un service ou d’un produit à partir de leurs données, il est possible de bâtir des expériences et des campagnes publicitaires personnalisées « en temps réel ».

Ainsi, la plateforme modulaire (plus de 400 intégrations possibles) dispose d’une fonction d’ETL et de streaming pour envoyer les données en provenance des sites Web et des applications mobiles vers les outils d’analyse, de gestion de campagnes publicitaires, de ticketing ou encore les entrepôts de données tels Google BigQuery ou Amazon Redshift.

Mais Twilio Engage introduit aussi un outil de création de campagnes d’email et de SMS – via les services de messagerie de l’éditeur –, en sus d’un gestionnaire des abonnements client.

Les utilisateurs de la CDP ont également accès à différents outils pour superviser ces projets marketing en simultanée, analyser les taux de conversion après coup, ou encore « réactiver » les membres d’une audience restés trop longtemps insensibles aux messages d’une marque.

Fruit d'un travail de près de deux ans et précédemment présentée comme une plateforme d'automatisation du marketing, Engage est née de l'acquisition de Segment par Twilio à la fin de 2020 pour 3,2 milliards de dollars.

Selon une enquête de Gartner menée auprès de 405 spécialistes du marketing au début de l'année, 60 % d'entre eux préfèrent une suite intégrée d'applications CX fournie par des éditeurs tels que Salesforce. Twilio s'adresse aux 40 % restants, ceux qui veulent construire des outils personnalisés en s’appuyant sur les API de messagerie. Ceux qui souhaitent communiquer à travers les applications les plus populaires et qui veulent également essayer les canaux émergents.

Segment a construit une plateforme censée être conviviale pour les développeurs. Une caractéristique qui a initialement attiré l'attention de Twilio et qui a justifié ce rachat. Selon Kathryn Murphy, vice-présidente de Twilio en charge des produits, des données et de la croissance, les entreprises veulent personnaliser leurs expériences client. Une demande à laquelle des plateformes « moins conviviales » n’arriveraient pas à répondre.

Si les termes « composable » et « headless » ne font peut-être pas partie du vocabulaire du marketeur moyen, c'est pourtant ce que beaucoup d'entre eux recherchent, avance la vice-présidente.

« Ils n'utilisent pas encore tout à fait ces mots, [mais] c'est un peu ce qu'ils décrivent », affirme-t-elle. « Par exemple, un spécialiste du marketing dira des choses comme : "J'ai besoin de parcours de réengagement du client qui traversent les canaux et les médias payants". Il ne dira jamais : "Ce dont j'ai besoin, c'est d'un système headless, ou d'un système ouvert qui me permette de connecter tous ces autres systèmes et canaux ».

Les données clients deviennent précieuses Les entreprises qui cherchent à construire des expériences tels des produits pourraient trouver cette approche plus difficile à exécuter avec une pile de solutions intégrées, déclare Ben Bloom, analyste vice-président chez Gartner. En effet, l'orchestration des parcours peut souvent poser des problèmes techniques épineux. Les clients qui ont besoin d'une plus grande flexibilité pour construire leurs expériences numériques pourraient voir en Engage une alternative intéressante. « Comme il devient de plus en plus difficile de persuader les clients de se séparer de leurs précieuses données first-party, je pense qu'il est tout à fait raisonnable que les entreprises cherchent à créer davantage d'expériences de type produit, plutôt que de simplement publier du contenu », avance Ben Bloom. « Cela pourrait inciter à envisager l'intégration d'une technologie davantage axée sur les développeurs dans la pile des technologies marketing ». Twilio Engage gère les données des clients et les permissions et les envoie vers des outils tiers Les Customer Data Platorm, qui étaient principalement l'apanage des spécialistes du marketing au cours de la dernière décennie, se sont étendus à d'autres domaines de l'expérience client, comme le centre de contact. Salesforce, avec la présentation de Genie en septembre, a consacré une grande partie de son événement Dreamforce 2022 pour promouvoir la généralisation de sa CDP au marketing, au service clientèle, aux ventes, à l'e-commerce, et même à Tableau et MuleSoft. Les outils de Twilio séduiront spontanément les clients potentiels du secteur de la vente au détail, ainsi que les clients existants qui utilisent de nombreux canaux de messagerie différents et, par extension, les API de Twilio pour gérer cette messagerie, affirme Daniel Newman, partenaire fondateur et analyste principal chez Futurum Research. Comme de plus en plus d'entreprises réalisent la puissance de la connexion de toutes leurs données, les éditeurs devront rivaliser sur le traitement des données et les intégrations avec les fournisseurs cloud. « Les données d'une entreprise - données ERP, données de la chaîne d'approvisionnement, celles des ressources humaines, données sur vos ressources, celles de la gestion de projet - sont toutes interdépendantes », assure Daniel Newman. « Le précepte selon lequel les données sont un avantage pour l'entreprise ne cesse de s'étendre. Salesforce le fait maintenant de manière holistique au niveau du client. Et vous pouvez zoomer encore plus loin avec les Oracle et les SAP qui le font au niveau de l'entreprise. Et je ne vois pas de raison pour que cela change ».