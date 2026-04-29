OVHcloud se paye un deuxième ordinateur quantique de Quandela

Belenos est le deuxième ordinateur quantique de Quandela à arriver sur la Quantum Platform d’OVHcloud après Canopus.

Dévoilée à l’automne dernier, la Quantum Platform est une offre de Quantum-as-a-Service (QaaS) qui permet d’accéder à des ordinateurs quantiques physiques, sous la forme de services cloud.

Avec cet ajout, OVH propose huit machines différentes : celles des trois mousquetaires du quantique français (Quandela, Pasqal, Alice&Bob, C12), une de la pépite franco-suisse Quobly, une du Finlandais IQM et une d’IBM. Le tout est complété par quinze émulateurs quantiques (dont Perceval et MerLin).

La facturation est faite à la seconde d’usage.

Comme les autres machines de Quandela, Belenos s’appuie sur la photonique. Elle propose une puissance de calcul de 12 qubits.

Elle doit permettre « l’expérimentation de nouveaux algorithmes dans des domaines comme la classification et la génération d’images, l’accélération de calculs IA, ou encore l’apprentissage automatique quantique (QML) », liste OVHcloud.

OVH avait déjà utilisé des technologies de Quandela pour améliorer la sécurité de ses certificats SSL.

Sur le domaine du Quantum as a Service, le grand concurrent d’OVHcloud, Scaleway, est lui aussi en train de se constituer un portefeuille de Quantum Process Units avec quasiment les mêmes références (Quandela, Pasqual, IQM et plus récemment la machine de l’Autrichien AQT).

L’annonce d’OVHcloud a été faite lors du Forum Quantique Défense où le gouvernement français a promis de tripler le budget du quantique pour les armées.