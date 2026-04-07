IA open weight : Google lance Gemma 4

Google a présenté en fin de semaine Gemma 4, la nouvelle version de sa gamme de modèles d’IA open source/open weight destinés au raisonnement, aux workflows agentiques et à la génération de code.

L’éditeur américain fait partie des grands acteurs du secteur – comme Meta, Mistral, OpenAI, ou plusieurs éditeurs chinois – qui ciblent le marché des entreprises avec leurs solutions open source.

Les modèles Gemma 4 sont disponibles sous licence Apache 2.0 et déclinés en plusieurs versions, optimisées pour différents environnements : terminaux Android, GPU de laptops, postes de travail et serveurs (puces accélératrices).

Cette diversité s’inscrit dans une évolution plus large : les modèles open source progressent en raison de leur rentabilité, de leur capacité d’adaptation à des cas d’usage métier spécifiques et de leur compatibilité avec les approches multimodales.

Un rapport de Databricks avance que plus des trois quarts des organisations exploitent plusieurs familles de modèles de langage, en combinant technologies propriétaires et solutions ouvertes.

Les modèles open source permettent par ailleurs un meilleur contrôle sur les données et sur l’infrastructure, ce qui en fait une bonne option pour les secteurs soumis à des contraintes de confidentialité strictes.