Qwen3.6-Plus : nouveau fer de lance d’Alibaba dans les IA qui codent

Avec Qwen3.6-Plus, Alibaba se repositionne dans la course de l’IA agentique appliquée au développement logiciel.

Son dernier modèle en date sait décomposer un objectif, comprendre une documentation, gérer des dépôts de code, planifier des tâches, et même comprendre un dessin ou une vidéo pour générer un front-end et du code fonctionnel. C’est en tout cas la promesse d’Alibaba.

Un des atouts de ce modèle est son énorme fenêtre de contexte qui atteint un million de tokens (moins que Kimi, mais quasiment autant que Gemini 3 Pro).

Qwen3.6-Plus intègre également des fonctions de raisonnement multimodal.

Qwen3.6-Plus vs Claude Opus 4.5 et Gemini 3 Pro Pour prouver la performance de Qwen3.6-Plus, Alibaba a publié une douzaine de benchmarks où le nouveau modèle est comparé à Kimi K2.5 (réputé pour sa fenêtre de contexte de 2 millions de tokens), GLM5 (son autre concurrent direct en Chine), le modèle haut de gamme d’Anthropic, Opus 4.5, et à un des modèles les plus récents de Google, Gemini 3 Pro. Ces benchmarks montrent que la volonté d’Alibaba n’est pas simplement de générer du code, mais plutôt de comprendre un problème, de modifier un dépôt, d’exécuter des tests et de corriger des erreurs. Bref, de prendre en charge la totalité du cycle de développement. Sur la capacité d’un agent à interagir avec un terminal (Terminal-Bench), Qwen3.6-Plus dépasserait d’une courte tête Opus 4.5 et largement GLM5 et Kimi. Pour la résolution de problèmes issus de dépôts GitHub, il rivalise avec Opus, mais cette fois-ci c’est le modèle de Claude qui reste légèrement meilleur, plus encore dans un contexte multilingue. Claude mène également la danse dans la gestion de tâches successives (Claw-Eval (pass@3)), mais Qwen3.6-Plus reste bien devant ses compétiteurs chinois. Il serait même loin devant tout le monde sur un autre benchmark, mais interne, ce qui limite la pertinence de cette évaluation. Sur la recherche internet (Elo Rating), Alibaba et Anthropic sont encore au coude à coude. En revanche, sur NL2Repo (capacité à suivre un objectif complexe en plusieurs étapes avec un grand nombre de fichiers), le modèle est distancé par Claude.