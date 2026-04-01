Arrêt de Sora et pérennité des portefeuilles IA : un cas d’école pour les DSI

OpenAI a brutalement fermé Sora, entraînant dans la chute de son application un partenariat d’un milliard de dollars avec Disney.

Le grand public regrettera un générateur de vidéos de qualité. Mais pour les DSI, cette histoire dépasse de loin le simple abandon d’un outil plus ou moins utile. Elle est un cas d’école sur le fait que la stabilité d’un fournisseur ne garantit pas la pérennité de ses produits.

OpenAI est un géant de l’IA. Son produit phare, ChatGPT, est devenu un nom commun. L’entreprise a levé plus de 120 milliards $, une somme record annoncée par sa directrice financière Sarah Frier. Pourtant, cette solidité ne l’a pas empêché de prendre une décision radicale, six mois seulement après le lancement de Sora.

L’ère de l’expérimentation publique et de l’instabilité Quelle leçon en tirer ? D’abord, que l’IA a transformé en profondeur le développement logiciel et par là même son « go to market ». Ensuite, que la stabilité des produits en est impactée. Enfin, que cette volatilité oblige les DSI à repenser leurs stratégies. Pour Donald Farmer, analyste chez Tranquilla AI, les produits livrés aujourd’hui ressemblent « moins à des sorties de logiciels qu’à des expérimentations menées en live, devant le public ». « [Les produits d’IA] ressemblent moins à des sorties de logiciels qu’à des expérimentations live, devant un public. » Donald FarmerAnalyste chez Tranquilla AI Sora illustre la fragilité de cette expérimentation « en live ». Malgré un engouement et des éloges sur la qualité de ses vidéos, Sora n’aurait généré que 2,1 millions $ de revenus. Et il consommait des ressources de calcul considérables. L’essai était intenable pour OpenAI. Richard Simon, directeur technique de la transformation cloud chez T-Systems International, abonde. Le paysage logiciel de 2026 est totalement nouveau. « La volatilité restera une partie intégrante du mode opératoire des fournisseurs », prédit-il. Lorsque ceux-ci découvrent de nouveaux segments de marché ou des architectures plus efficaces, ils abandonneront des pans entiers de leurs offres, « du jour au lendemain » pour rester compétitifs. Ce qui met les DSI dans une position de vulnérabilité.

Les fournisseurs priorisent L’abandon de Sora illustre également la pénurie mondiale de compute. Les fournisseurs d’IA – même les mieux financés – doivent désormais trancher entre innovation et besoins d’infrastructure. Ce qui a une conséquence. « La volatilité restera une partie intégrante du mode opératoire des fournisseurs d'IA. » Richard SimonDirecteur technique de la transformation cloud chez T-Systems International Richard Simon constate que les fournisseurs commencent à réorienter leurs projets. Ils préfèrent désormais miser sur des outils de raisonnement et de code, plus rentables, plutôt que sur la génération de médias coûteuse en ressources et dépourvue de cas d’usage professionnels durables. Pour Keith Townsend, fondateur de The Advisor Bench, il ne s’agit pas d’une rupture nette, mais d’« une priorisation au sein d’un marché très fluide ». Les fournisseurs cherchent encore où se situe la valeur à long terme. Quand ils ne la voient pas dans un domaine, ils basculent vite. C’est rationnel, mais cela crée un risque pour les acheteurs s’ils appréhendent, à tort, les premiers produits IA comme s’ils étaient des plateformes stables. Une autre partie intéressante de l’histoire de Sora pour les DSI concerne Disney. L’échec de ce partenariat illustre les risques d’une dépendance excessive aux outils propriétaires. Disney avait bâti sa stratégie sur cette solution spécifique d’OpenAI, perdant ainsi une liberté de manœuvre. Ce risque de dépendance menace aujourd’hui de nombreuses entreprises dont les projets IA reposent sur des solutions propriétaires difficiles à remplacer.