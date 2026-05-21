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S3NS ouvre une « région » en Allemagne, aussi pour la continuité d’activité

Thales, via sa filiale allemande, va ouvrir un second « Google Cloud » souverain. Localisé en Allemagne, il ciblera les entreprises d’outre-Rhin, pour le grand plaisir de SAP. Mais l’infrastructure, conforme au cadre C5/C3A, servira aussi pour la résilience de S3NS.

Philippe Ducellier
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Publié le: 21 mai 2026

Le cloud souverain S3NS, fruit du partenariat entre Thales et Google, arrive en Allemagne.

L’infrastructure suit exactement la même logique technologique et légale que l’offre française, à savoir commercialiser la stack de Google Cloud, mais dans une structure totalement séparée et gérée par Thales – en l’occurrence sa filiale allemande.

Thales est en effet présent en Allemagne depuis 1880. Il y emploie aujourd’hui plus de 2000 collaborateurs et y réalise un chiffre d’affaires de 670 millions d’euros.

Le personnel et les dirigeants de cette nouvelle entité cloud seront 100 % allemands et en grande partie issus de Thales Allemagne.

SecNumCloud et C3A (C5), une première

La solution sera disponible officiellement d’ici la fin de l’année 2026. Elle vise à être conforme aux critères C5 et le nouveau cadre C3A.

« En ciblant simultanément la qualification SecNumCloud et le cadre C5 – C3A sur les deux régions, c’est la première fois qu’un modèle de cloud de confiance vise différentes certifications locales », vante Hélène Bringer, présidente de S3NS et vice-présidente des systèmes d’information critiques chez Thales.

« Cela simplifiera considérablement la mise en conformité des clients multinationaux », anticipe-t-elle.

Une zone redondante pour le PRA

En plus de cibler les entreprises allemandes, cette nouvelle zone servira de redondance pour S3NS en France, et inversement.

« Cette nouvelle région permettra également aux clients allemands, français et européens de bénéficier d’une résilience accrue grâce à des capacités de reprise d’activité entre les deux régions (PRA) », confirment Thales et Google dans un communiqué commun.

Le nom de ce cloud ne devrait en revanche pas être « S3NS ». La marque choisie sera dévoilée un peu plus tard dans l’année.

SAP se réjouit de ce S3NS allemand

En France, SAP a déjà annoncé qu’il proposerait sa suite logicielle sur S3NS.

Lors de SAPPHIRE 2026 à Madrid en ce mois de mai (pile au moment où l’annonce de ce nouveau cloud a été faite), son responsable « souveraineté », Martin Mertz, a assuré au MagIT que la demande était très forte pour cette offre et qu’elle justifiait largement les investissements consentis pour adapter son ERP à cette infrastructure.

Martin Mertz s’est aussi réjoui de l’ouverture de deuxième « zone » de S3NS.

L’infrastructure étant identique, il y a fort à parier que l’éditeur allemand annoncera une offre similaire, complémentaire à Delos, son cloud souverain sur technologie Microsoft (équivalent de Bleu en France que SAP é également investi).

Google Cloud et Azure vs AWS

En acceptant de « confier » sa technologie à des partenaires, tout comme Microsoft dans Delos justement (et Bleu), Google n’a plus la main sur l’exploitation opérationnelle de ses technologies clouds. Mais l’émergence d’une demande, dixit Martin Mertz, a convaincu l’hyperscaler de s’investir dans cette approche.

« Notre partenariat avec Thales en Allemagne constitue une étape majeure dans notre engagement en faveur de la souveraineté numérique en Allemagne et en Europe », confirme Marianne Janik, vice-présidente EMEA Nord chez Google Cloud.

Des trois grands hyperscalers, seul AWS a décidé de faire cavalier seul en gardant entièrement la main sur sa stack. Y compris dans ses offres dites « souveraines », mais qui, pour la France, ne le sont pas véritablement faute de pouvoir se conformer aux critères de SecNumCloud qui vont au-delà de la seule localisation des données.

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