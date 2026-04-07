Eau, GES, énergie : les géants du cloud de plus en plus sous pression

Au printemps, la nature renait. Hasard des saisons, d’après Reuters, les investisseurs réclameraient plus de transparence sur la consommation d’eau et sur la gestion des ressources naturelles par les géants de l’IT, alors que ceux-ci investissent massivement pour étendre leurs capacités de calcul.

Cette nouvelle pression arrive alors que les tensions locales se multiplient. Plusieurs méga-projets de centres de données ont été abandonnés par AWS, Microsoft ou Google, en grande partie à cause de ces oppositions

Certains actionnaires s’inquiètent également de la trajectoire de ces groupes. Reuters cite une résolution déposée par Trillium Asset Management auprès d’Alphabet, la maison mère de Google. Le fonds souligne que les émissions auraient augmenté de 51 % depuis les engagements pris en 2020.