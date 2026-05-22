IA agentique : Zendesk prône l’automatisation du service client

Lors de sa conférence Relate à Denver cette semaine, Zendesk a présenté plusieurs agents IA, copilotes et outils d’administration en préversion. Ils seront déployés dans le courant de l’année. Plus important encore, l’entreprise a donné un aperçu de sa feuille de route globale. L’éditeur entend fournir des outils autonomes de gestion des effectifs de service destinés à complémenter le travail des employés humains et des responsables de l’expérience client.

Les copilotes comprennent des outils d’analyse des tendances en matière de service et des causes profondes de la génération de tickets. Les agents chargés de fournir des services aux employés – développés à partir de la technologie issue de l’acquisition d’Unleash en décembre dernier – fonctionnent dans des applications telles que Slack et Microsoft Teams.

Sont également présentés en avant-première : Agent Builder, un outil de conception no-code ; Action Flows for AI agents, un générateur de workflows doté d’une quarantaine de connecteurs prébâtis (Okta, Claude, OneDrive, etc.), une couche de mémoire agentique nommée Context Graph (en accès anticipé) ; un agent vocal et un client MCP permettant aux agents Zendesk d’exploiter des sources de données externes. Le serveur MCP de Zendesk sera disponible ultérieurement, tout comme Quality Score, une fonctionnalité qui mesure la qualité de service des agents humains et IA. Le serveur MCP de l’éditeur fournira aux outils externes un accès aux tickets et aux documents du centre d’aide.

Les clients adhèrent davantage à une approche semi-autonome Pour l’instant, seul un « Knowledge Graph » prenant en charge SharePoint, Google Drive, Notion, Guru, Contentful ou encore Document360, ainsi qu’un copilote d’administration sont en disponibilité générale. Zendesk tente de rattraper son retard sur Salesforce, ServiceNow et surtout FreshWorks qui joue davantage dans sa catégorie. Zoho est également dans les starting-blocks. Les éditeurs disent vouloir faciliter au maximum l’adoption de l’IA – et ce, dans les plus brefs délais. Or, de nombreux clients peinent encore à s’y préparer. Cela nécessite non seulement des technologies, mais aussi une gestion des ressources humaines et des processus qui s’y prêtent. Zendesk espère que cette combinaison d’outils aidera d’abord les équipes de services clients et IT qui utilisent ses produits d’embrasser la philosophie du service autonome, selon Colin Murphy, directrice clientèle chez Zendesk. Cependant, comme les conseils d’administration et les directions métiers font également pression pour accélérer l’adoption de l’IA afin de rester dans la course face à leurs concurrents, ils doivent pouvoir démontrer des résultats rapides grâce à des agents préconfigurés et prêts à l’emploi. C’est le cas pour l’entreprise américaine Furnished Finder. Le secteur de la location mensuelle – un marché qui se situe à mi-chemin entre les séjours de courte et de longue durée – a connu un essor depuis 2020, raconte Cami Nariño, cliente de Zendesk et directrice des opérations chez Furnished Finder. L’entreprise a été lancée en 2014 et s’est spécialisée dans la location pour les infirmières itinérantes, qui cherchent généralement à dépenser leurs allocations de logement. Depuis le début de la pandémie, Furnished Finder est passé de 20 000 à 300 000 logements. La plateforme a conquis un public bien plus large, notamment parmi les nomades numériques, les professionnels de nombreux secteurs et les militaires. Un autre secteur en pleine croissance est celui des logements d’urgence destinés aux personnes et aux familles contraintes de quitter leur domicile. Au milieu de cette expansion rapide, selon Cami Nariño, l’entreprise a abandonné son système de réservation interne au profit de Zendesk pour la gestion des dossiers et le centre d’aide. À mesure de son expansion, Furnished Finder cherche à automatiser davantage ses interactions avec les utilisateurs. L’entreprise met notamment l’accent sur l’aide apportée aux propriétaires pour préparer, publier, décrire et fixer le prix de leurs logements à louer, entre autres. Cela nécessite une grande quantité de contenu, auquel s’ajoute l’intelligence artificielle pour proposer les bonnes réponses et suggestions au bon moment. Le service client humain restera la pierre angulaire de Furnished Finder, assure la responsable. De fait, la réputation de l’entreprise repose sur un service hautement personnalisé, en particulier pour les propriétaires et les voyageurs qui utilisent la plateforme pour la première fois. « Jusqu’à présent, nous avons mis en place une fonctionnalité de questions-réponses via Zendesk », explique-t-elle. « Lorsque les utilisateurs se tournent vers Fern, notre assistant IA, le chatbot va les aider à répondre à toutes leurs questions transactionnelles. La prochaine étape que nous explorons consiste à permettre la consultation des comptes, puis la prise d’action, comme la mise à jour de calendrier pour chaque demande entrante ».