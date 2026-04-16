Ivanti lance une offre « souveraine » pour gérer les terminaux mobiles, industriels et les laptops. Ou plus exactement, il annonce cette offre qui sera, en réalité, entièrement gérée par un partenaire.

L’éditeur adopte en effet une stratégie proche de celle de Bleu ou de S3NS où un acteur confie sa stack logicielle à un hébergeur européen qui gère ensuite le tout. En l’occurrence, Ivanti va confier « Neurons for MDM » à l’Allemand sector 27.

Une infrastructure certifiée par le BSI allemand La séparation technique sera complète, promet l’éditeur. « Ivanti ne dispose ni d’accès opérationnel ni de contrôle juridique sur ces environnements », assure Luc Sabot, directeur France d’Ivanti, au MagIT. « Concrètement, Ivanti licence la technologie MDM à sector 27, qui exploite ensuite la solution de manière autonome », confirme-t-il. « Ivanti ne dispose ni d’accès opérationnel ni de contrôle juridique sur ces environnements. » Luc SabotDirecteur France d’Ivanti Du côté de l’infrastructure, sector 27 gère ses propres datacenters. La solution d’Ivanti sera déployée sur des sites tous localisés en Europe et certifiés par le BSI. L’Allemand n’a, par ailleurs, « aucune activité ni entité en dehors de l’Union européenne », souligne Luc Sabot. « Et la structure est détenue à 100 % par des dirigeants et des signataires autorisés qui sont citoyens de l’UE. » Cette « Édition Souveraine – UE » ciblera les organisations et les institutions publiques, les OIV et OSE, et les entreprises des secteurs fortement réglementés (énergie, santé, etc.).