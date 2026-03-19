SAP devient véritablement « souverain » en France
SAP a annoncé le lancement de SAP Sovereign Cloud en France. L’offre sera hébergée sur l’infrastructure de Bleu et opérationnelle en décembre.
SAP a officialisé, ce 19 mars 2026, le lancement de son offre SAP Sovereign Cloud en France. Cette option sera proposée via le cloud de Bleu, dans le cadre d’un partenariat stratégique entre les deux entreprises. Elle fera partie de RISE.
80 % de SAP sur Bleu
SAP sur Bleu s’adresse en priorité aux administrations publiques, aux opérateurs d’importance vitale (OIV) et aux opérateurs de services essentiels (OSE).
Mais d’après les responsables de l’éditeur allemand de passage à Paris, Martin Mertz et Oliver Beck (respectivement directeur et CTO de Sovereign Cloud chez SAP), et d’après Olivier Nollent (le PDG de la filiale France), la souveraineté semble faire tache d’huile et intéresser au-delà de cette « niche ».
Elle pourrait par exemple convaincre des industries qui, jusqu’ici, n’envisageaient que le on-prem.
D’un point de vue fonctionnel, environ 80 % des outils SAP seront disponibles, d’ici la fin de l’année. Parmi eux, les « fers de lance » S/4, BTP… et l’IA – qui tournera entièrement en local ou avec des appels API uniquement vers des services eux aussi souverains.
Une infrastructure opérée totalement en France
Pour mémoire, Bleu est une entreprise 100 % française détenue par Orange et Capgemini. Technologiquement, elle propose un Azure « déconnecté » de Microsoft.
Ce cloud est en cours de qualification SecNumCloud 3.2 auprès de l’ANSSI. Jean Coumaros espère une officialisation d’ici la fin de l’année. « Mais ce n’est pas moi qui décide », ajoute-t-il dans un sourire.
SAP avait d’autres offres souveraines, dont une assez similaire à l’accord du jour, en Allemagne, baptisée Delos, elle aussi sur une stack Azure non managée par Microsoft.
Ce précédent servirait aujourd’hui à SAP afin d’aller vite dans ce nouveau chantier entamé en mars 2025 pour sa première offre réellement souveraine en France.
Un an et demi de chantier
« Un an et demi, cela paraît peut-être long. Mais tout est allé très vite », plaisante le patron-monde du cloud souverain, Martin Mertz, en conférence de presse. « Même si j’aimerais toujours que cela aille plus vite ».
Du côté de Bleu, une des exigences a été d’acheter des serveurs compatibles avec HANA. Mais surtout d’avoir les 80 services Azure que SAP utilise dans ses offres. Ce qui s’est fait progressivement.
L’offre est encore en cours de gestation, mais elle est commercialement disponible dès aujourd’hui. Elle sera opérationnelle en décembre.
Si Bleu affiche clairement une prime de 10 % à 15 % dans ses tarifs par rapport à ceux d’Azure, les représentants de SAP n’ont pas précisé le surcoût pour avoir une offre « complètement à l’abri des droits extraterritoriaux et du Cloud Act », dixit Olivier Nollent.
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