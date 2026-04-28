C’est dans le cadre de son activité de hacker éthique et de Bug Bounty que Babel Balsomi, CEO de Hiero Digital s’est intéressée à la manière dont les attaquants peuvent détourner les LLM comme Claude afin de coder leurs malwares. On le sait, les IA génératives sont cadrées par des garde-fous, les fameux guardrails qui les empêchent de générer des contenus potentiellement illicites. Pourtant, il est possible de passer outre ces garde-fous en utilisant ce que Babel Balsomi appelle des flux IA mutagènes.

Si les modèles d’IA disposent aujourd’hui de protections contre les attaques d’empoisonnement, d’évasion, de vol de modèle ou contre les techniques mettant en œuvre l’Adversarial ML classique, la mémoire des modèles n’est pas surveillée : il est possible d’exploiter la technique dite de Machine Unlearning. Initialement conçue pour supprimer des données d’entraînement pour être en conformité avec le RGPD, notamment, cette fonction crée une brèche dans l’intégrité du modèle. L’idée est de modifier la représentation interne des connaissances du modèle, comme le ferait un agent mutagène biologique sur le code génétique.

La mémoire du modèle est la cible De cette manière, il est possible d’influer très progressivement sur le modèle afin de le pousser à ne plus respecter ses garde-fous, c’est ce que Babel Balsomi appelle une attaque par PromptFlux mutagène multicanal : « l’empoisonnement d’un modèle va fonctionner sur une session. Une fois que la session est close, si on ouvre une nouvelle session, il faut recommencer l'empoisonnement de zéro. Or, dans le modèle que j'ai trouvé, une fois que la session est fermée, il suffit de copier les informations qui étaient dans cette session et copier celles-ci dans une nouvelle session pour observer exactement la même dégénérescence ». Cette méthode demande du temps, beaucoup de temps pour fonctionner tout en restant sous le radar des mécanismes de protection : « une semaine d’échange ne suffit pas : il faut au moins 30 jours d’échanges pour que le modèle devienne moins méfiant. A partir de là, on peut lui faire générer ce que l’on veut ». Pour Babel Balsomi, Gemini et ChatGPT sont les IA qui se montrent les plus sensibles à cette attaque : « Gemini est conçu pour être conciliant avec l’utilisateur : il doit forcément délivrer des réponses aux questions de l’utilisateur, ce qui le pousse à déroger aux règles de lui-même. Il faut jouer sur les hallucinations du modèle et chercher à les amplifier ». Les prompts qui seront envoyés au modèle sont très différents des prompts rédigés par l’utilisateur et le modèle ne montre pas à l’utilisateur les instructions qu’il reçoit. Or, au bout d’une soixantaine de générations, il devient possible d’afficher les prompts réellement envoyés au modèle.

Une attaque en 5 phases Une attaque de ce type passe par 5 phases principales. La première consiste à envoyer des requêtes légitimes au modèle, mais en introduisant dans les prompts des micro-perturbations sémantiques relatives au sujet, par exemple en évoquant une exfiltration DNS. Dans un deuxième temps, l’attaquant va faire évoluer les prompts à chaque interaction afin de modifier les représentations internes du modèle sur ce sujet. La troisième phase consiste à propager ces altérations du LLM vers le RAG puis le classifier. Dans un SOC, l’attaquant va donc chercher à déclencher le mécanisme d’unlearning du modèle au moyen de microperturbations. En phase 4, il va chercher à déclencher la fonction d’unlearning du modèle sur le sujet. En phase 5, enfin, le modèle perd sa capacité de détection et ne peut plus gérer d’alerte pour la catégorie d’attaque ciblée. L’attaquant peut mener son exfiltration par canal DNS librement, le SOC ne reçoit plus d’alerte : « plus le modèle est amené à aller chercher des informations en ligne, plus il est facile de lui faire baisser sa garde », ajoute le hacker éthique : « c’est tout particulièrement vrai lorsque le modèle est exploité dans un RAG ». Là, « sur une attaque de type exfiltration DNS, il est possible de passer d’un taux de détection de 98,2 % à 11,7 %, si bien qu’il devient très facile de générer tout ce que l’on souhaite. Cela fonctionne très bien avec ChatGPT et Gemini. Ce dernier est même extrêmement coopératif. Peu importe ce que vous lui demandez, il va le générer ». Babel Balsomi révèle qu’au bout de 6 mois d‘interactions avec Claude, le modèle lui a livré son architecture interne, chose que le modèle n’est pas censé faire.