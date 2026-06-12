Green IT : Intel invente la mesure énergétique par application

Parfois, l’innovation la plus conséquente se cache dans un détail qui passe de prime abord totalement inaperçu. C’est le cas sur le tout dernier processeur Xeon 6+ d’Intel qui dispose d’un énième circuit spécialisé à l’acronyme barbare, mais dont la fonction ouvre des perspectives inédites en matière de gestion de l’énergie dans un datacenter. L’AET, pour Application Energy Telemetry, est une sonde capable de mesurer exactement combien d’électricité une application consomme, en regardant l’activité des cœurs x86 qu’elle occupe.

« AET fournit deux métriques : l’énergie consommée par chaque cœur et l’activité qui s’y déroule. Jedrzej WasiukiewiczSoftware Engineer, Intel

« Jusqu’ici, vous étiez capable de savoir quelle portion de l’énergie d’un datacenter un serveur consomme. Mais quand vous avez une électricité limitée que vous souhaitez répartir au mieux sur votre production, l’information concernant la consommation des matériels ne vous sert à rien. Ce qui serait bien plus utile, ce serait de savoir quelles applications consomment quelle quantité d’énergie. Et c’est le but d’AET », explique Piotr Swirydczuk, architecte logiciel pour les usages en cloud chez Intel (à gauche sur la photo en haut de cet article).

« AET est un nouveau circuit dédié qui débute sa carrière sur notre nouveau Xeon 6+. Il fournit deux métriques : l’énergie consommée par chaque cœur et l’activité qui s’y déroule. En première approche, la conjugaison de ces deux informations vous permet de savoir ce qu’une application, son container ou sa machine virtuelle vous coûte en électricité », ajoute Jedrzej Wasiukiewicz (à droite sur la photo en haut de cet article), le développeur d’Intel – qui a écrit le pilote AET Open source pour le noyau Linux 7.0 et la bibliothèque libvirt orchestrant le temps machine des instances virtuelles dans un serveur.

Faire la différence entre deux VM qui utilisent le même temps processeur Les deux ingénieurs font la démonstration des capacités d’AET sur un stand, en marge du récent évènement Computex à l’occasion duquel Intel a lancé le Xeon 6+. Leur présentation montre deux machines virtuelles qui utilisent chacune 15 processeurs virtuels et qui, selon des consoles de monitoring traditionnelles, accaparent le même temps machine dans le serveur. « Une fois que vous savez combien d’énergie vaut une VM, vous pouvez répartir vos VM sur vos serveurs de manière bien plus optimale. » Piotr SwirydczukArchitecte logiciel pour les usages en cloud, Intel « Sauf qu’une VM exécute des opérations basiques, scalaires, alors que l’autre passe son temps à effectuer des calculs complexes, ici des multiplications de matrices. Et il faut aller au-delà de l’information du temps machine pour se rendre compte que la seconde VM avale beaucoup plus d’énergie que la première », raconte Jedrzej Wasiukiewicz. « Or, une fois que vous savez combien d’énergie vaut une VM, vous pouvez répartir vos VM sur vos serveurs de manière bien plus optimale », enchérit Piotr Swirydczuk, en expliquant qu’un meilleur mix de VM sur chaque processeur contribue à réduire l’énergie globale d’un cluster de serveurs pour un nombre donné d’applications en cours d’exécution. Il ne s’aventure toutefois pas à estimer les économies possibles.