IA agentique : Google Cloud face au mur du passage à l’échelle

L’événement Google Cloud Next 26 a vu passer quelque 32 000 participants à Las Vegas, dont une centaine de clients français. L’occasion de prendre le pouls de l’adoption de l’IA.

Pour l’heure, elle est principalement portée par les appels API aux modèles Gemini et le recours aux fonctions infusées d’IA agentiques au sein de la suite collaborative Workspace. Une fois déployés, les modèles Gemini seraient utilisés quotidiennement par 50 % de la population concernée.

Ce n’est qu’une première étape, selon Anthony Cirot, vice-président EMEA sud et dirigeant par intérim de Google Cloud France.

Workspace, modèles Gemini, Gemini Enterprise : l’adoption prend, selon GCP Désormais, Gemini pour Workspace a le droit au graphe de connaissances Workspace Intelligent, un équivalent de Microsoft Graph (une brique GraphRAG) au sein de l’écosystème Google. Gemini Enterprise, 8 millions d’utilisateurs actifs au total, devient véritablement la surcouche applicative de Vertex AI, et non plus une collection d’offres sur étagère. « Nous avons essayé de montrer une plateforme intégrée, unifiée qui permet finalement de servir les employés, de transformer les entreprises et aussi de vendre davantage leurs produits », affirme Anthony Cirot. « Les clients [de Gemini pour Workspace et Gemini Enterprise] sont majoritairement en préproduction », ajoute-t-il. Outre Valeo, EcoVadis a annoncé avoir sélectionné Gemini Enterprise. Renault également. « Vous verrez avant la fin de l’année beaucoup d’annonces de grands groupes en France qui auront franchi le pas. Aussi parce qu’ils ont été déçus par d’autres technologies dans l’environnement de travail », avance le dirigeant. C’est justement pour convaincre les déçus de Microsoft Copilot que Google Cloud aurait mis en avant une intégration avec les outils Microsoft 365. « Nous avons fait beaucoup d’effort pour nous intégrer avec SharePoint, Outlook, etc. », assure Anthony Cirot. À noter que Microsoft a revu son positionnement tarifaire. Les analystes considéraient alors que cela faisait enfler les tarifs, alors que Google a fait le pari d’inclure l’IA plus rapidement dans son offre. Des ponts sont également ouverts en direction SAP, ServiceNow ou encore Workday. « En matière d’IA agentique, nos clients ont commencé par la bureautique et prennent quelques connecteurs sur étagères vers leurs grands applicatifs ou les agents fournis par ces éditeurs tiers », observe Anthony Cirot. Les places de marché associées à Workspace et à Gemini Enterprise rassemblent ces connecteurs. Outre la couverture des besoins génériques à travers les fonctions IA sur étagère, les clients de GCP ont, eux aussi développé des agents ou des assistants IA qui répondent à des besoins très précis dans des domaines précis comme la supply chain ou la prévision de la demande. « Là, nous avons des cas d’usage en production », soutient Anthony Cirot.

Passer le cap des déploiements à l’échelle Pour l’heure, les entreprises envisageraient de déployer quelques centaines de projets, 150 à 200 en moyenne, mais en compteraient moins d’une dizaine en production. Du même coup, « il n’y a pas encore suffisamment de grands projets en production » pour que la question de la couche de gouvernance soit une préoccupation, poursuit le dirigeant. « Nous nous positionnons comme une plateforme transverse pour gouverner les agents IA, mais c’est encore trop tôt pour évoquer les choix des clients. Je n’ai aucun client qui me vienne en tête qui a déjà pris cette décision ». Le sujet devrait s’imposer d’ici six à neuf mois, anticipe-t-il. Google tente toutefois de dissiper les craintes en matière de cybersécurité. Le géant du cloud a vanté la disponibilité générale d’Agent Identity, mais toutes les briques annexes à cette capacité ne sont pas disponibles. L’enjeu des coûts de l’IA se posera tôt ou tard. Hormis les entreprises technologiques, les clients de GCP ne sont pas encore massivement préoccupés par leur facture liée à la consommation de tokens. Les volumes sont inclus dans leur offre Workspace ou Gemini Enterprise. C’est un sujet pour GCP, souligne Anthony Cirot. Devant les analystes, Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, a affirmé que GCP a traité 16 milliards de tokens par minute en mars 2026 (soit la moitié des tokens vus par la plupart des LLM lors de l’entraînement), contre 10 milliards en décembre 2025. Les entreprises se poseront elles-mêmes ces questions lors du passage à l’échelle. En attendant, il faudrait les aider à accélérer le pas. Google Cloud investit donc 750 millions de dollars dans son écosystème de partenaires, composé de 120 000 sociétés (cabinet de conseils, intégrateurs, éditeurs, etc.). Il s’agit d’accélérer le prototypage, de former les collaborateurs à l’aide de société de formation. Par ailleurs, GCP enverra ses ingénieurs assister les déploiements auprès des clients de Capgemini, Cognizant, Deloitte, HCLTech, PWC et Tata (TCS). Certains de ces partenaires auront des accès privilégiés aux LLM et aux fonctions IA de ses services cloud, ainsi qu’à ses outils de sécurité. « Les directions générales réclament aux DSI de faire un saut quantique en matière d’IA agentique. Ils veulent déployer cela en production demain matin », assure Anthony Cirot. « Pour déployer des milliers d’agents IA à l’échelle d’un grand groupe, il faut des bras ». Les ESN et les cabinets sont cependant menacés par l’IA sur d’autres aspects. Comme LeMagIT, Anthony Cirot remarque une volonté et des interrogations concernant le remplacement de pans entiers de SI autrefois mis à disposition à l’aide de ces entreprises.