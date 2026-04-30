Amazon Quick : AWS réitère son offensive contre Microsoft Copilot

Au lendemain de l’annonce de l’amendement du partenariat entre Microsoft et OpenAI, la maison mère d’Amazon a annoncé le 28 avril la disponibilité en préversion limitée des modèles d’OpenAI, de son IDE agentique Codex et de ses agents managés dans Bedrock, la suite de services AWS consacrés à l’IA générative.

GPT-5.5 débarque déjà sur Amazon Bedrock (OpenAI Frontier attendra) Jusqu’alors, AWS hébergeait les modèles open weight d’OpenAI, les GPT-OSS. Les deux partenaires n’ont pas listé tous les LLM, mais GPT-5.4 et GPT-5.5 seront de la partie. « C’est un enjeu majeur pour les clients », a affirmé Andy Jessy, CEO d’Amazon, lors de la présentation des résultats du 1er trimestre fiscal 2026. « Avec Bedrock, nous exploitons massivement les modèles d’IA dont nous disposons : Anthropic, Llama, Mistral et bien d’autres encore. Mais ce qu’on constate sans cesse avec toutes les technologies – que ce soit pour les bases de données, l’analyse de données, les modèles ou encore les puces, d’ailleurs –, c’est que les clients veulent avoir le choix », répète-t-il. Ce n’est qu’une première étape avant la disponibilité de la suite Frontier d’OpenAI sur AWS, une plateforme dédiée à l’orchestration et la gouvernance d’agents IA. Mais le gros des travaux engagés par AWS porte sur les évolutions d’Amazon Quick.

Amazon Quick arrive sur Desktop Pour rappel, Amazon Quick – ex-Amazon Q Business – est l’équivalent de Microsoft Copilot, Claude Cowork ou Gemini pour Workspace. AWS a été l’un des premiers à miser sur l’intégration de sources de données diverses et variées, dont les outils tiers, dans son assistant IA. D’abord, Quick a le droit à de nouveaux connecteurs pour Google Workspace, Microsoft Teams, Zoom, Airtable et Dropbox. À la manière de Claude Canvas d’Anthropic et de Microsoft Copilot avec PowerPoint, l’assistant peut créer des présentations, des infographies et des images. Les résultats peuvent être des fichiers Word, PDF, PowerPoint et Excel. La création de visuels est pour l’instant en préversion dans les régions US East et US West d’AWS. En préversion, Quick dispose d’une application desktop (macOS, Windows) capable de se connecter aux fichiers locaux, au calendrier et aux outils de communications installés. Selon AWS, cela permet de compléter des feuilles de calcul avec des données transmises par des collaborateurs depuis Slack puis de générer une présentation à envoyer par mail ou mettre de côté pour un rendez-vous sur Zoom, que l’outil peut aider à planifier. Des extensions existaient déjà pour Excel, Word, PowerPoint et les navigateurs de recherche (Chrome, Firefox, Safari). Mais il sera également possible de créer des applications Web en langage naturel. Il s’agit par exemple de créer des applications de revision des pipelines de ventes en extrayant les données d’un CRM ou d’agrégation des données financières dispersés dans différents systèmes. Cette fonctionnalité est pour l’instant en préversion. AWS peut désormais fournir un essai gratuit d’un mois pour 25 utilisateurs maximum. Les forfaits Business et Enterprise sont facturés 20 dollars et 40 dollars par mois par utilisateur. Les fonctions de recherche profonde et agentiques préintégrées (Quick Research, Flows) sont limitées à quelques heures (2 ou 4 heures par utilisateur par mois). Le stockage d’index est limité à 25 ou 50 Go pour chaque siège. Au-delà, il faut payer un supplément.