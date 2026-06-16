Rançongiciel : la menace a reculé en mai, conformément à sa saisonnalité

En mai 2026, l'écosystème de la menace ransomware a connu une dynamique contrastée, marquée par un ralentissement notable de l'activité mensuelle, mais par une tendance haussière significative sur l'année. Les statistiques montrent une baisse de 11,5 % par rapport à avril, avec un total de 710 incidents répertoriés contre 802 le mois précédent.

Cette décrue pourrait suggérer une période de « calme relatif » ou un ajustement des cycles d'attaque, bien qu'elle masque une croissance annuelle de 11,8 % par rapport à mai 2025. Ce décalage indique que la menace ne se résume pas à des fluctuations saisonnières ; elle s'installe avec une intensité progressive, dépassant désormais les niveaux observés il y a un an.

Sur le plan tactique, la domination d'une poignée de groupes de cybercriminels établis s'est renforcée, avec une concentration extrême des revendications autour de quelques marques clés. L'enseigne Qilin a ainsi maintenu son statut de leader avec 91 incidents, suivi de près par TheGentlemen (88) et DragonForce (51), formant un trio qui absorbe une part massive de l'activité totale. Cette hiérarchie rigide suggère que les attaquants continuent de miser sur des modèles d'exploitation éprouvés plutôt que de disperser leurs efforts vers de nouvelles marques.

Les groupes comme Akira et INC Ransom, bien que présents avec respectivement 41 et 31 incidents, restent en retrait, confirmant que la concentration des ressources sur les cibles à haute valeur reste la stratégie prédominante.

Géographiquement, la vulnérabilité des infrastructures numériques continue de pointer vers les économies développées, avec les États-Unis affichant une exposition disproportionnée par rapport aux autres nations. Avec 277 incidents, le pays américain domine largement le classement, suivi par le Royaume-Uni (43), l'Allemagne (34) et le Canada (28). Cette distribution confirme que les secteurs financiers, de la santé et des services publics dans ces régions restent les principaux objectifs.

L'Italie, en cinquième position avec 22 incidents, complète ce tableau de l'activité mondiale, soulignant que la menace ransomware en mai 2026 reste un problème transnational qui cible avant tout les économies à forte densité numérique et une dépendance critique aux services en ligne.

En France, Cybermalveillance.gouv.fr a reçu près de 110 demandes d'assistance pour rançongiciel en mai (hors particuliers), un chiffre en hausse sur un mois, mais en net recul par rapport à mai 2025 (122) victimes.