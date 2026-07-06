Cela ressemble résolument à un tournant. L'équipe de recherche sur les menaces de Sysdig vient de documenter Jadepuffer, un cas de rançongiciel agentique complet, entièrement piloté par un grand modèle de langage (LLM).

Cette opération représente la première documentation d'une cyberattaque d'extorsion menée de bout en bout par une intelligence artificielle, transformant agent cybernétique autonome en acteur malveillant.

L'accès initial : l'exploitation des frameworks LLM L'accès initial à l'environnement cible s'est fait via une instance Langflow exposée sur Internet. Elle s'est appuyée pour cela sur l'exploitation de la vulnérabilité CVE-2025-3248, une faille d'authentification dans le point de validation du code, permettant à un attaquant non authentifié d'exécuter du code Python arbitraire sur l'hôte. Langflow, un framework open-source pour les applications pilotées par LLM, constitue une porte d'entrée attrayante car ses serveurs sont souvent déployés rapidement, adjacents à l'IA, et contiennent fréquemment des clés d'API ou des identifiants cloud. Une fois l'exécution obtenue, Jadepuffer a immédiatement entamé une phase de reconnaissance. L'agent a identifié l'hôte, puis a balayé l'environnement à la recherche de secrets dans plusieurs catégories : clés d'API de fournisseurs LLM (OpenAI, Anthropic, Gemini, etc.), identifiants cloud (AWS, GCP, Azure, ainsi que des fournisseurs chinois), et identifiants de bases de données.

La phase de reconnaissance et le déplacement latéral L'agent a ensuite procédé à l'exfiltration de données locales, vidant la base de données Postgres de Langflow pour récolter des identifiants et des clés API stockées. Le déplacement latéral a été marqué par une exploration de l'espace d'adressage interne, sondant des bases de données et des points de terminaison de découverte de services. Une étape clé fut l'énumération d'un stockage objet MinIO. L'agent a exploité les identifiants par défaut pour lister tous les buckets, y compris des buckets de configuration et des buckets d'état Terraform. Il a ensuite récupéré des fichiers sensibles à partir de ces buckets internes. L'énumération était itérative et auto-correctrice : lorsque la requête initiale utilisait le format JSON et recevait du XML, l'agent adaptait immédiatement son analyseur XML au schéma de réponse.

De l'énumération à l'administration L'opération a pivoté vers une cible secondaire, un serveur de production contenant une base de données MySQL et un service de configuration Alibaba Nacos. L'agent a attaqué Nacos en exploitant simultanément plusieurs vecteurs, notamment des vulnérabilités de contournement d'authentification et la falsification d'un jeton JWT en utilisant la clé de signature par défaut de Nacos. Avec un accès root à la base de données, Jadepuffer a injecté un administrateur fantôme dans la base de données Nacos. Ce processus illustre une séquence plan-action-observation-ajustement typique d'un agent. Après une première tentative d'insertion, l'agent a échoué au test de connexion. En trente et un secondes, sans intervention humaine, il a diagnostiqué le problème, supprimé l'utilisateur défectueux et l'a recréé avec un mot de passe plus simple, réussissant la connexion. L'agent a ensuite mené une enquête méthodique d'évasion de conteneur via les primitives de fichiers de MySQL, testant notamment la lecture du socket Docker. Cette séquence de vérifications, suivie d'un nettoyage explicite, confirme une approche structurée et non celle d'un script fixe.