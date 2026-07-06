Pénurie mémoires : bras de fer entre les USA et les fabricants

La pénurie des mémoires vire à la crise économique nationale aux USA, où siègent la grande majorité des fabricants informatiques.

Il y a quelques jours, le Financial Times révélait qu’Apple avait envoyé au gouvernement américain une demande officielle pour qu’on lui délivre un permis exceptionnel d’acheter des mémoires DRAM en Chine. Qui plus est auprès du fabricant CXMT qui, selon Reuters, figure depuis juin sur la liste noire du Pentagone pour suspicion d’accointances avec l’armée chinoise.

En fin de semaine dernière, ayant manifestement eu vent d’un projet de décret américain qui obligerait les fabricants réguliers de mémoires à vendre leur production à Apple, le consortium SEMI a envoyé un courrier tout aussi officiel aux mêmes membres de l’administration Trump pour les remercier d’essayer d’intervenir, mais les prier de ne surtout rien en faire, car cela ne ferait qu’empirer la situation, selon une information de Bloomberg qui a eu accès à ce courrier.

En substance, SEMI conseille plutôt au gouvernement américain de cesser de prélever la TVA sur les équipements informatiques s’il veut protéger ses consommateurs contre les prix qui ne cessent de bondir sur ces produits. Le consortium insiste surtout sur l’extrême nécessité de ne pas chercher à interdire les commandes passées longtemps avant la production – une pratique que les fabricants de mémoire imposent désormais à leurs clients – pour ne pas mettre davantage en péril des plannings supposément tendus.

Samsung Electronics, Micron et SK Hynix accusés de profiter de la pénurie Problème, derrière le consortium SEMI se cachent Samsung Electronics, Micron et SK Hynix, soit les trois fondeurs qui produisent 95% des circuits mémoire vendus sur la planète et que tout le monde tient pour principaux responsables de l’actuelle flambée des prix. D’autant qu’elle leur permettrait de réaliser une marge record de 80% sur les produits qu’ils vendent. Pour rappel, le cabinet d’études des tendances économiques TrendForce avait prédit dès janvier qu’au moins 70% de la production de circuits mémoire cette année, DRAM comme NAND, serait vendue aux hyperscalers, pour muscler leurs services d’IA en cloud. Mais au détriment des fabricants informatiques qui vendent des appareils mobiles, des ordinateurs et des SSD au public. Une prédiction qui avait été confirmée par Samsung Electronics et SK Hynix quelques jours plus tard, lors de la publication de leurs résultats aussi vertigineux que records. Le peu qui reste de la production de mémoires est désormais vendu aux enchères aux fabricants les plus offrants, c’est-à-dire ceux qui acceptent de signer des chèques de plus en plus importants pour des quantités de circuits dont la fabrication n’a même pas encore été lancée. Face à cette situation, Apple, marque emblématique de l’informatique grand public, a été contraint la semaine dernière d’annoncer, pour la première fois, une augmentation du prix de ses produits déjà commercialisés. Selon les gammes, cette augmentation va de 15 à plus de 20%.