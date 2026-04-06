Windows Server : comment administrer Hyper-V depuis Azure Arc

Alors que le paysage du cloud hybride ne cesse d'évoluer, Azure Arc de Microsoft propose une approche à la fois différente et familière pour gérer votre infrastructure Hyper-V.

La plupart des administrateurs Hyper-V expérimentés maîtrisent parfaitement un large éventail d'outils de gestion de la virtualisation : de la plateforme complète System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) à Windows Admin Center, en passant par le modeste Hyper-V Manager ou simplement PowerShell. Quelle que soit votre préférence, vous avez sans doute constaté qu'il existe de multiples voies pour l'administration des hôtes Hyper-V et la gestion des charges de travail des machines virtuelles.

L'évolution de Microsoft vers la gestion hybride des charges de travail sur site inclut une autre option à prendre en compte : Azure Arc. Dans sa forme la plus simple, Azure Arc est une plateforme permettant de connecter vos charges de travail sur site et de les intégrer à Microsoft Azure, soit directement à l'aide d'un agent installé localement, soit via une passerelle Arc dédiée. Cet article vous explique étape par étape comment utiliser l'agent Azure Arc pour intégrer un hôte Hyper-V unique et travailler avec des charges de travail de machines virtuelles.

Comment démarrer avec Azure Arc ? Azure Arc n'est pas une plateforme de remplacement pour l’administration d’Hyper-V, mais plutôt une plateforme complémentaire aux outils et processus administratifs existants. Azure Arc centralise la gestion de systèmes sur site disparates et permet à ces systèmes d'utiliser des services natifs d'Azure, tels qu'Azure Monitor, Azure Storage, Azure Key Vault et Microsoft Defender for Cloud. Il propose également une approche différente des méthodes de gestion traditionnelles. Pour commencer, vous devez disposer d'un abonnement Azure. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune exigence quant au type d'abonnement requis ; vous pouvez utiliser un abonnement DevTest, Visual Studio ou gratuit pour tester l'intégration d'Azure Arc. Vous devez enregistrer les fournisseurs de ressources suivants pour vous assurer que l'abonnement prend en charge les serveurs compatibles avec Arc : Microsoft.HybridCompute

Microsoft.GuestConfiguration

Microsoft.HybridConnectivity

Microsoft.AzureArcData Si vous utilisez Azure PowerShell, vous pouvez vérifier l'état du fournisseur à l'aide de la cmdlet Get-AzResourceProvider, par exemple : Get-AzResourceProvider -ProviderNamespace Microsoft.HybridCompute Utilisez ensuite la cmdlet Register-AzResourceProvider, par exemple : Register-AzResourceProvider -ProviderNamespace Microsoft.HybridCompute Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi qu'une liste complète des commandes pour Azure PowerShell et Azure CLI sur le site Microsoft Learn. Dans le tenant Microsoft Entra ID associé à votre abonnement, les rôles intégrés suivants doivent être attribués à votre compte : Azure Connected Machine Onboarding pour le groupe de ressources dans lequel vous prévoyez d'intégrer le système Hyper-V (un rôle Contributor ou supérieur convient également)

Le rôle Azure Connected Machine Resource Administrator dans le groupe de ressources pour travailler avec une machine intégrée Enfin, vérifiez que la région Azure choisie prend en charge les serveurs compatibles avec Arc. Utilisez le site « Disponibilité des produits par région » de Microsoft, filtrez les Serveurs compatibles avec Azure Arc et recherchez votre emplacement préféré dans la liste des régions. L'étape suivante consiste à vous assurer que le système Hyper-V est prêt. À l'heure où nous écrivons ces lignes, toutes les versions de Windows Server, de 2012 à Windows Server 2025, sont entièrement prises en charge en tant que serveurs compatibles avec Arc, y compris les installations de bureau complètes et Server Core. Ce tutoriel utilise un script d'installation localement sur le serveur, ce qui nécessite des droits d'administrateur local. L'hôte Hyper-V doit pouvoir se connecter à Internet via le port 443 (HTTPS), soit directement, soit à l'aide d'un serveur proxy. L'hôte Hyper-V ne doit pas nécessairement être un serveur physique ; il peut s'agir d'une machine virtuelle utilisant la virtualisation imbriquée. Il ne doit toutefois pas s'agir d'une machine virtuelle Azure, car les machines virtuelles hébergées sur Azure disposent de leurs propres fonctionnalités de gestion.

Comment intégrer un hôte Hyper-V à Azure Arc Il existe plusieurs façons d'intégrer un nouveau système à Azure Arc, mais ce guide pratique vous présentera une approche simple via l'interface graphique. 1/ Depuis l'hôte Hyper-V, connectez-vous au portail Azure et accédez à la Lame Azure Arc. C'est ici que vous pouvez gérer les systèmes compatibles avec Arc et en intégrer de nouveaux. Si l'hôte exécute Server Core, vous devrez effectuer cette opération depuis n'importe quel système équipé d'un navigateur. 2/ Développez les Ressources Azure Arc et sélectionnez Machines. C'est ici que s'affichent tous les systèmes compatibles avec Arc et que vous pouvez lancer des tâches d'administration. 3/ Sélectionnez Ajouter/Créer, puis Ajouter une machine. Cette page présente plusieurs options pour intégrer de manière ponctuelle des systèmes dans Azure. L'une des plus courantes consiste à générer un script d'installation via l'option Ajouter un serveur unique, mais dans cet exemple, nous utiliserons Ajouter Windows Server avec programme d'installation, qui vous permet de télécharger directement le fichier exécutable d'installation. Le lien suivant contient le fichier exécutable que vous pouvez télécharger sans vous connecter au portail Azure. Windows Server 2022 et les versions ultérieures sont fournis avec ce package, vous pouvez donc lancer l'intégration directement. L'intégration des systèmes Server Core nécessite l'option de script d'installation. 4/ Lancez le fichier exécutable et cliquez sur Suivant. Le programme d'installation vérifiera la conformité du système, des logiciels et de la connexion réseau, puis installera et configurera l'agent Azure Connected Machine. L'agent configurera le service Azure Hybrid Instance Metadata Service, qui s'exécute sous un compte virtuel (NT SERVICE\himds). Ce compte doit disposer des droits nécessaires pour se connecter en tant que service, mais l'installation de l'agent s'en chargera automatiquement. 5/ Sélectionnez Configurer pour connecter l'agent Arc à votre abonnement Azure. Connectez-vous à Azure pour configurer l'agent. Il s'agit d'une opération ponctuelle ; les informations d'identification ne sont ni stockées ni utilisées par l'agent après l'intégration. 6/ À l'invite, configurez les détails de l'environnement en indiquant où intégrer le serveur Hyper-V local, notamment le locataire, l'abonnement, le groupe de ressources et la région Azure. Si vous avez accès à plusieurs locataires et abonnements, vous devrez sélectionner les bons. La région d’intégration n’a pas besoin de correspondre à celle du groupe de ressources. Si votre système a besoin d’un serveur proxy pour se connecter à Internet, saisissez ces informations. 7/ Cliquez sur Suivant et votre système sera intégré à Azure Arc. Pour vérifier que cela a fonctionné, retournez sur le portail Azure et actualisez la page Ressources Azure Arc > Machines pour voir le serveur Hyper-V nouvellement intégré.

Comment connecter des charges de travail supplémentaires à Azure Arc ? Une fois l'hôte Hyper-V intégré à Azure Arc, vous pouvez également ajouter les machines virtuelles qui s'exécutent sur cet hôte. Une approche simple consiste à répéter les étapes de la section précédente sur chaque machine virtuelle (télécharger le fichier exécutable ou générer un script d'installation), mais cette méthode n'est pas très efficace. Essayons une méthode un peu plus élégante en utilisant PowerShell Direct pour intégrer des machines virtuelles à Azure Arc. PowerShell Direct permet d'exécuter des commandes et des scripts PowerShell sur des machines virtuelles Hyper-V sous Windows via le VMBus de l'hôte. 1/ Dans la page de la machine Azure Arc du portail Azure, sélectionnez Ajouter/Créer, puis Générer un script sous Ajouter un serveur unique. 2/ Sélectionnez les options appropriées pour l'abonnement, le groupe de ressources et la région. Sélectionnez Windows comme système d'exploitation et, si vous le souhaitez, décochez Connecter SQL Server. 3/ Cliquez jusqu'à la dernière page pour voir le script PowerShell généré. Téléchargez le script ou copiez son contenu dans un nouveau fichier sur votre serveur Hyper-V, par exemple C:\Users\Administrator\OnBoardingScript.ps1. 4/ Sur l'hôte Hyper-V, ouvrez PowerShell et entrez les commandes suivantes : $credential = Get-Credential #Enter the local username/password for the remote VM) Invoke-Command -Credential $credential -VMName <VMNAME> -FilePath C:\Users\Administrator\OnBoardingScript.ps1 5/ Le script s'exécutera sur la machine virtuelle Windows distante : il téléchargera et installera l'agent Azure Connected Machine, puis enregistrera le système dans le tenant et l'abonnement appropriés. Une fois l'opération terminée, actualisez la page Machines dans le portail Azure pour voir la machine virtuelle Hyper-V nouvellement intégrée. Cette approche ne fonctionne pas avec les machines virtuelles Linux ; PowerShell Direct n'est pas pris en charge sous Linux. L'outil en ligne de commande hvc d'Hyper-V permet de se connecter à n'importe quelle machine virtuelle via le VMBus, y compris sous Linux. Utilisez la commande hvc ssh nomdutilisateur@nomdmachine pour vous connecter directement via SSH depuis l'hôte Hyper-V à la machine virtuelle Linux, en supposant que SSH a été correctement configuré, afin d'exécuter le script shell d'intégration pour Linux.

Utilisez PowerShell à distance via Azure Arc pour administrer les VM Une fois l'hôte Hyper-V intégré à Azure Arc, il est désormais possible de l'administrer à distance via le plan de gestion Azure Arc depuis pratiquement n'importe quel système. Par exemple, j'utilise un système Ubuntu Linux distinct sur lequel PowerShell et les modules Azure PowerShell sont installés. Nous nous connectons à l'aide de la commande Login-AzAccount. 1/ Récupérez la liste des systèmes connectés à Arc à l'aide de la cmdlet Get-AzConnectedMachine pour identifier l'hôte Hyper-V intégré. 2/ Ensuite, nous allons créer un fichier texte vide sur l'hôte Hyper-V via Arc, à l'aide de la cmdlet New-AzConnectedMachineRunCommand : New-AzConnectedMachineCommand -ResourceGroupName <RGNAME> -Location <REGION> -MachineName <NAME> -RunCommandName "TestFile" -SourceScript "New-Item -Type File -Path 'C:\Windows\Temp' -Name test.txt" 3/ Connectez-vous au système Hyper-V et vérifiez la présence du fichier test.txt dans le dossier C:\Windows\Temp. En exécutant la cmdlet New-AzConnectedMachineRunCommand depuis notre système Linux, nous utilisons nos identifiants Azure pour exécuter une commande sur le système Hyper-V via l'agent Arc enregistré. Notre système Linux ne communique pas directement avec le système Hyper-V : Azure Arc sert de plateforme de gestion centralisée qui relie les deux systèmes. Grâce à cette méthode, il est très simple d'exécuter des commandes PowerShell directement sur l'hôte Hyper-V à l'aide des cmdlets New-VM, Get-VM et Set-VM. Il est facile de provisionner et de gérer des machines virtuelles Hyper-V via Azure Arc. Cependant, étendons les capacités d'Arc et améliorons nos options de gestion avec le Centre d'administration Windows.