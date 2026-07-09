Ransomware : léger recul en juin pour conclure un semestre intense

Pour le mois de juin 2026, nous avons compté, avec l’aide de ransomware.live, un total de 705 incidents de rançongiciel à travers le monde, marquant une légère décélération par rapport au mois précédent. Ce recul mensuel de 4,3 % marque un reflux temporaire de l’activité : traditionnellement, depuis six ans, elle baisse en juin jusqu’à atteindre son taux le plus bas annuel en juillet, avec une reprise en août.

En outre, une analyse plus large révèle une tendance structurelle alarmante. Comparé à juin 2025, le nombre d’incidents a augmenté de plus de 25 %, confirmant non seulement que la menace ne connaît pas de répit, mais qu’elle s’intensifie sur une base annuelle.

En perspective trimestrielle, le tableau global confirme la trajectoire ascendante de la menace. Le deuxième trimestre 2026 a vu un total de 2 253 incidents, ce qui représente une progression de 3,2 % par rapport au trimestre précédent.

Géographiquement, l’Amérique du Nord demeure le principal théâtre d’opérations, les États-Unis concentrant de loin la majorité des attaques. L’Allemagne et le Canada suivent, tandis que le Royaume-Uni et le Brésil apparaissent comme des cibles significatives, soulignant une diversification des zones d’impact.