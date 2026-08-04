L’IA agentique menace plus de 230 milliards $ du marché SaaS d’ici 2030

L’IA agentique va créer des turbulences, mais aussi des opportunités, sur le marché des applications d’entreprise. Elle pourrait en effet capter pas moins de 234 milliards de dollars de dépenses initialement prévues pour le SaaS d’ici 2030. C’est en tout cas ce que prédit Gartner dans un nouveau rapport.

Les agents IA sont capables d’accomplir des tâches en « navigant » entre plusieurs systèmes ce qui réduit d’autant le besoin d’interfaces traditionnelles, souligne Gartner.

L’évolution affecte déjà la tarification des plateformes SaaS. D’ici 2030, le montant des ajustements qui en découlent se chiffreront à environ 20 % des dépenses SaaS des entreprises, prédit le cabinet.

Quant aux entreprises, elles modifient déjà leur approche d’achat IT, estime Gartner. Elles réduisent leurs investissements dans les outils de types tableaux de bord pour se recentrer sur l’efficacité opérationnelle. Cette tendance contraint les éditeurs à faire évoluer leurs tarifications vers des modèles basés sur la performance plutôt que sur l’abonnement (et sur les « seats »).

GitHub est ainsi passé à une facturation à l’usage (totalement à la consommation de tokens). Zendesk et Workday ont également modifié leurs structures tarifaires.

Mais les éditeurs SaaS qui sauront proposer des workflows « autonomes » de bout en bout, avec un accent sur l’orchestration inter-systèmes, tireront certainement parti de cette transition, estime George Brocklehurst, vice-président directeur chez Gartner.

« Pour obtenir de meilleurs résultats avec l’IA, il faut avoir des systèmes qui gardent en mémoire l’historique de l’entreprise et qui connaissent le contexte des clients sur le long terme », justifie-t-il.

Par ailleurs, les acteurs historiques du SaaS devront certainement faire face à de nouveaux entrants. Des start-ups « IA-native » pourraient rapidement repenser les workflows et agir comme une couche agentique au-dessus des suites applicatives.

« Cette évolution pose une menace existentielle pour certains fournisseurs qui s’appuient sur des modèles de tarification “au siège”. Mais elle crée une opportunité de revenus substantielle pour ceux qui développent des services et des plateformes pour supporter des workflows transverses motorisés par l’IA agentique », résume George Brocklehurst.

La disruption du « SaaSpocalypse » ne fait que commencer.

Article écrit en collaboration avec CIO Dive.