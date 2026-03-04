SaaSpocalypse : le SaaS est-il mort ? Bien sûr que non

Il y a plusieurs années, j’ai eu l’occasion de rencontrer deux consultants très respectés, recherchés pour leur expertise en services web. Ils avaient fait une prédiction audacieuse : les services web géreraient les fonctionnalités métier avancées, tandis que les applications se cantonneraient au rôle d’infrastructure pour prendre en charge ces capacités.

Les choses ne se sont pas passées exactement ainsi. Au lieu de cela, l’intégration et les API des applications ont évolué pour devenir des capacités essentielles motorisant aujourd’hui les entreprises les plus digitalisées.

Ces derniers mois, des affirmations du même type ont commencé à être formulées, cette fois sur la viabilité à long terme du SaaS. Ces affirmations ont un impact notable sur le marché.

Le SaaS est-il vraiment mort ? Certains commentateurs ont remis en question l’efficacité des applications SaaS, les qualifiant de « mortes », ce qui a contribué à la volatilité des actions d’éditeurs comme ServiceNow, Salesforce ou Oracle. Par exemple, Alexander Puutio a écrit dans Forbes : « le SaaS est mort. Vive le Service-As-A-Service ». D’autres voix de l’écosystème ont adopté des positions similaires. Ce narratif a gagné du terrain. Et il a incité les investisseurs à réviser leurs prévisions de croissance pour les grands fournisseurs SaaS. Mais la réalité est plus nuancée. Le SaaS et même les applications sur site ne disparaîtront pas nécessairement. Ce qui change c’est la façon dont ils sont utilisés.

Des systèmes d’enregistrement aux « systèmes d’action » De plus en plus, ces plateformes fonctionneront comme des systèmes d’enregistrement (« systems of records »), qui fournissent la base de données générant de la valeur à partir de l’IA agentique. Ces données doivent encore être créées, stockées et analysées quelque part – et dans la plupart des cas, ce « quelque part » reste le SaaS. Ce qui changera avec les agents IA, c’est la façon dont la valeur sera créée et livrée. Au lieu de simplement capturer des écritures comptables ou des dossiers clients, l’économie des agents IA se concentrera sur l’action. Pour Peter Ballis, directeur technique de Workday, les agents IA aideront à transformer les ERP/PGI de systèmes d’enregistrement en systèmes d’action. Ce changement se produit déjà. Dans une recherche de Dresner Advisory Services, 67,5 % des entreprises de logiciels déclarent avoir déjà mis en œuvre des solutions d’IA agentique. Mais nous ne considérons pas que l’IA agentique va éliminer les applications ou la business intelligence. Au contraire, nous la voyons comme un outil qui va démocratiser et stimuler la transformation digitale des métiers, du fait que ces agents redéfinissent le partage du travail entre humains et automatisation. Les applications SaaS continueront à offrir une forte valeur, mais cette proposition de valeur sera remodelée par l’IA agentique. Au fil du temps, les capacités agentiques aideront à transformer les systèmes d’enregistrement traditionnels en systèmes de valeur mesurables.