L’adoption de l’IA grandit, les difficultés pour la déployer au sein des processus métiers aussi. Pour gérer la complexité de l’IA, au départ sous-estimée, un nouveau profil de consultants est né. Les Forward Deployed Engineers (FDE), des experts dont la mission est d’accompagner les entreprises dans le passage à l’échelle.

D’après Gartner, d’ici 2027, plus de 85 % des acteurs de la tech auront lancé leur propre programme de FDE. Ces nouveaux experts, qui ne sont pas sans rappeler les consultants SAP, seront alors devenus le levier numéro 1 pour accélérer les déploiements, estime Alex Coqueiro, directeur senior au sein du cabinet d’analystes.

Les FDE permettent aux éditeurs de maximiser la valeur de leurs produits au sein d’entreprises qui ne disposent pas toujours, en interne, des compétences nécessaires, précise-t-il.

Palantir est considéré comme le pionnier de ce modèle, rapidement imité par d’autres. Microsoft a ainsi annoncé investir 2,5 milliards de dollars dans une Microsoft Frontier Company, qui doit déployer 6 000 ingénieurs chez ses clients. Land O’Lakes et Unilever font partie des entreprises qui ont déjà recours à ce service.

AWS a de son côté annoncé en juillet un investissement d’un milliard de dollars pour créer son propre pôle de FDE, tandis que Google a commencé à recruter pour des postes similaires au sein d’une unité dédiée au go-to-market de son IA.

OpenAI et Anthropic, les deux poids lourds des LLMs, recrutent eux aussi des FDE, tout comme des cabinets de conseil comme Accenture et Deloitte.

Les directions IT subissent de plus en plus de pression de la part des conseils d’administration. Elles sont sommées d’aller toujours plus vite dans leurs déploiements et de démontrer un retour sur investissement. Cette pression amène les prestataires à accompagner les entreprises dans cette transition, explique Jennifer Hamel, vice-présidente responsable de la recherche sur les données et les services IA chez IDC.

Le modèle des FDE n’est pas spécifique à l’IA. Les ERP par exemple ont historiquement créé un marché de consultants ultra-spécialisés et très bien payés pour accompagner les déploiements de ces suites d’applications.

« Si ce modèle des FDE s’impose aujourd’hui dans les entreprises pour l’IA, c’est parce que beaucoup d’entre elles ont compris que ce n’est pas une technologie comme les autres, explique Alex Coqueiro. Elle va transformer la façon dont nous travaillons. Comme nous sommes encore dans une phase d’expérimentation intense, il n’y a pas toujours de mode d’emploi. »

Et si les géants du cloud développent activement leurs FDE, les entreprises, elles, commencent tout juste à structurer leurs viviers de talents en interne, ajoute-t-il.

Les entreprises s'inspirent des FDE La logique FDE commence également à infuser les stratégies en interne des entreprises. C’est le cas par exemple de l’assureur américain Travelers, coté au S&P 500 (avec un CA de 48 milliards $), explique Mojgan Lefebvre, sa vice-présidente exécutive et directrice technique et des opérations. Le fonctionnement de l’assureur repose sur des équipes transverses, organisées autour de produits. Ces équipes réunissent à la fois des ingénieurs, des chefs de produit et des responsables métiers. Une autre équipe centralisée d’experts techniques en IA supervise l’ensemble. En cas de besoin, elle détache des ingénieurs au sein des équipes transverses pour résoudre des problématiques métiers et transmettre leur expertise, exactement sur le modèle des FDE. « Pour les équipes agiles transverses qui travaillent sur des problématiques métiers spécifiques, nous voulons nous assurer qu’elles disposent toutes d’une expertise en IA, résume Mojgan Lefebvre. En y détachant nos experts pendant une période donnée, nous leur transmettons cette expertise. Ensuite, si ces experts ont développé des capacités réutilisables, ils les réintègrent à la plateforme IA mise à disposition de tout le groupe. » Travelers devrait également collaborer avec des FDE de ses partenaires comme Databricks ou Snowflake, pour bénéficier de leur expertise dans la construction de workflows agentiques. Mais avant de se tourner vers des FDE, Alex Coqueiro met en garde. Les DSI doivent aborder cette démarche avec prudence. Selon un rapport de Gartner, sept entreprises sur dix seront contraintes d’abandonner des projets d’IA agentique menés avec des FDE, faute de compétences internes suffisantes pour les faire perdurer – et en raison de coûts potentiellement élevés. « En tant que dirigeant, suis-je en capacité de maintenir ces solutions moi-même, ou devrai-je payer indéfiniment un tarif premium ? », invite à se questionner Alex Coqueiro.