Silent Ransom Group, le petit gang de cyber-extorsion très spécialisé

Le Silent Ransom Group (SRG) a affiné son modèle d'extorsion, passant d'une approche généraliste à une chasse ciblée dans des secteurs clés.

Héritier direct de feu-Conti, et en particulier sa seconde équipe, ce groupe, également suivi sous la désignation de « Luna Moth », concentre ses activités sur les secteurs à haute valeur ajoutée, où la sensibilité et la valeur des données (propriété intellectuelle, communications privilégiées, documents confidentiels) sont particulièrement élevées. Cette sélection stratégique permet au groupe de convertir rapidement une vulnérabilité en transaction financière.

L'accès initial : le rôle pivot du « callback phishing » L'accès initial est souvent obtenu via une campagne de hameçonnage incitant la victime à contacter un faux numéro de support informatique (vishing ou callback phishing). Cette interaction aboutit à l'installation d'un outil légitime d'administration à distance (tel qu'AnyDesk, Zoho Assist ou Atera), qui sert de point d'ancrage pour l'attaque. Le groupe utilise également des noms de domaine enregistrés chez GoDaddy pour l'hameçonnage et les courriels de confirmation, assurant ainsi un contournement efficace des filtres de messagerie. L'infrastructure du groupe est conçue pour une résilience dynamique. Pour maintenir sa présence, le groupe exploite un botnet(composé d'appareils domestiques et mobiles dans 18 pays) et utilise le DNS Fast Flux pour masquer les serveurs de commande et de contrôle (C2). Cette architecture permet une rotation rapide des adresses IP et garantit la disponibilité du C2, même en cas de détection.

Le modèle d'extorsion : exfiltration chirurgicale et pression financière Le cœur de l'opération réside dans l'exfiltration chirurgicale des données. Des outils tels que WinSCP et Rclone sont utilisés pour extraire les informations. Mais le modèle de pression du groupe repose sur la menace de fuite ou de vente des données acquises, plutôt que sur le chiffrement comme principal levier de paiement. Extrait de négociation avec Silent Ransom Group. Ce message comporte des éléments de langage préparés à l'avance. L'absence de chiffrement rend l'attaque peu visible des employés des victimes, de quoi encourager au paiement de la rançon demandé lorsqu'il est principalement motivé par un désir de discrétion. Pour gérer l'accès aux données volées, le groupe utilise un mécanisme de jetons dirigeant les utilisateurs vers des dossiers spécifiques via des URLs générées dynamiquement, souvent hébergées sur le clearnet.