Pour l’IA, Numspot mise sur des partenaires

En cours de qualification SecNumCloud pour ses offres IaaS et PaaS, Numspot veut aussi mettre à disposition de ses clients des services d’IA (Numspot IA).

« Le parti pris de Numspot est de délivrer des plateformes complètes, du GPU jusqu’à l’interface », avance Alexis Gendronneau, directeur Data et IA chez Numspot.

Néanmoins, si les collaborateurs de Numspot exploitent l’IA (certains développeurs consomment 1 milliard de tokens par semaine, dixit Alexis Gendronneau), ils n’ont pas encore la bande passante pour livrer des services IA managés en propre.

En attendant, la société lancée par la Banque des territoires, Bouygues Telecom, Dassault Système et Docaposte s’appuie d’abord sur les technologies et services de partenaires.

IA : deux partenariats et une « collaboration » Ils sont pour l’instant au nombre de deux : ThinkDeep et ABA Technology. ThinkDeep est une société installée près de Bordeaux. Elle développe la plateforme DeepBrain qui permet d’orchestrer des pipelines RAG. Elle s’appuie sur des techniques de recherche hybride (vecteurs+mots clés), de reconnaissance visuelle des documents et de GraphRAG. En partenariat avec Nvidia, ThinkDeep a installé pour le compte du ministère de l’Économie et des Finances un système RAG et des assistants IA afin de simplifier le langage administratif auprès des contribuables (« Parler Clair »). Les agents n’ont pas été pleinement convaincus lors des phases d’expérimentation. Le système, en cours de déploiement auprès de 10 000 d’entre eux, a été depuis mis à jour. Chez Numspot, ThinkDeep met à disposition les interfaces utilisateur, les briques RAG, et les LLM. La société déploie ses solutions sur le Kubernetes managé, le IAM et les GPU mis à disposition par le fournisseur cloud. ThinkDeep peut aussi au besoin s’appuyer sur la DBaaS PostgreSQL de Numspot et son extension pgvector (la société semble régulièrement utilisée le SGBD Milvus). « Nous avons choisi ThinkDeep pour la pertinence de leurs solutions techniques et eux nous ont sélectionnés pour l’efficacité du déploiement sur notre plateforme », affirme Alexis Gendronneau. C’est plutôt ABA Technology qui a choisi Numspot. L’ESN-société d’édition logicielle marocaine basée à Casablanca est spécialisée en IoT et en IA. « ABA Technology est venu nous voir en nous expliquant qu’ils avaient beaucoup de demandes en France pour héberger leurs solutions dans des environnements qualifiés HDS, SecNumCloud ou simplement souverain », raconte Éric Haddad, président exécutif de Numspot. « Les services s’exécutent sur la plateforme de Mistral AI et les infrastructures sous-jacentes. Notre plateforme sert ici à sécuriser et protéger les données. » Éric HaddadPrésident exécutif, Numspot ABA Technology a développé la plateforme FusionAI. Celle-ci est destinée au développementde flux d’orchestration agentique low-code/no-code. Elle s’appuie sur des LLM, des agents IA, des algorithmes de machine learning, les outils du marché tout en permettant la collecte de données IT et OT (en provenance du cloud, des PLC, des équipements Edge, des ERP sur site, etc.). FusionAI est déclinée en solutions pour les entités de R&D, les gouvernements et les entreprises. Par ailleurs, Numspot « collabore avec Mistral AI ». Il « encapsule » Mistral AI Studio et Mistral Vibe pour le compte de la Caisse des Dépôts, ses filiales et la Banque des Territoires. « Les services s’exécutent sur la plateforme de Mistral AI et les infrastructures sous-jacentes », précise Éric Haddad. « Notre plateforme sert ici à sécuriser et protéger les données », ajoute-t-il. Le projet est en cours de déploiement auprès de 10 000 agents et cadres de la Caisse des Dépôts. Un autre suivra pour la Banque des Territoires. Ce déploiement s’inscrit dans un accord-cadre signé en février par le groupe Caisse des Dépôts avec Sopra Steria et Computacenter. Il s’étalera sur une durée maximale de quatre ans. Mistral AI est missionné pour mettre à disposition 40 000 licences de Mistral Vibe et AI Studio (jusqu’à 100 000 licences d’ici à la fin de vie du contrat). Il participera également à la mise en place d’une IA Factory au sein de la Caisse des Dépôts. Outre les prestations de services, Sopra Steria et Computacenter mettent à disposition du groupe des capacités de calcul, dont des instances cloud souveraines et de confiance.