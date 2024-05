NetSuite et la belle histoire de l’ERP simple et flexible

Ce n’est pas nouveau, les projets ERP sont loin d’être une sinécure pour les entreprises. Et le passage à des offres SaaS, qui sont, dans l’imaginaire collectif, plus simples à utiliser et à déployer n’a pas changé la donne.

En sens inverse, beaucoup d’entreprises ne se rendent pas compte de l’ampleur de la tâche, y compris dans le cloud. « Des clients viennent encore nous voir en pensant qu’un projet de changement d’ERP peut se faire en un claquement de doigts », s’étonne Ham Patel, COO EMEA de NetSuite. « Nous devons continuer d’évangéliser sur le sujet, que ce soit auprès des utilisateurs que des partenaires », insistait-il lors de son évènement annuel SuiteConnect.

Évidemment, l’éditeur travaille à rendre cette migration plus facile. « Nous avons tout fait pour mettre en place un socle qui soit le plus simple à intégrer possible, sur lequel nous venons empiler les briques qui correspondent aux besoins des clients », détaille Ham Patel.

Le principal objectif de ce socle est de devenir la source de données unique et transactionnelle pour l’ensemble des briques qui lui seront par la suite ajoutées, comme la facturation, la gestion des entrepôts (WMS), de la logistique (SCM), les CRM, les applications e-commerce, etc.

Du Low-code pour aller plus loin que les verticaux « La flexibilité est un enjeu clé pour nos clients dont les business modèles évoluent beaucoup plus rapidement qu’il y a 15 ans », ajoute de son côté James Chisham, vice -président en charge des produits pour NetSuite. « Des clients viennent encore nous voir en pensant qu’un projet de changement d’ERP peut se faire en un claquement de doigts. » Ham PatelCOO EMEA de NetSuite Comme l’éditeur ne peut pas fournir des solutions sur étagère susceptibles de répondre à chaque problématique (même s’il propose de nombreux verticaux pré-paramétrés), la stratégie de NetSuite est de donner la latitude nécessaire à ses clients pour adapter ces dernières à leurs problématiques. Le low code/no code s’inscrit dans cette mouvance. Évolution logique des solutions de BPM (Business Process Management), le low code/no code a largement était poussé par les différents acteurs de l’ERP (SAP, Oracle, Microsoft, ou Divalto en France, etc.). NetSuite n’a pas fait exception et y a vu, lui aussi, un moyen efficace de laisser les clients adapter ses solutions à leurs problématiques. « Nous avons fourni beaucoup d’efforts pour qu’ils puissent tirer profit du low code/no code. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils fassent tout, tout seul. Ils n’en ont pas le temps et ce n’est pas leur travail », insiste le vice-président pour bien montrer que « simplifier » l’ERP ne veut pas forcément dire « projet simpliste ».