Les 7 étapes du cycle de vie d’un projet ERP

Progiciel de gestion intégré –Un projet ERP est une aventure au long cours. Organiser le projet en étapes est indispensable pour la réussir. Ces étapes sont, par expérience, au nombre de sept. Les sept décrites ci-après dans cet article. Elles vont de la sélection de la solution à l’accompagnement post-déploiement.

Qu’est-ce qu’une implémentation ERP ?

Rappelons rapidement que nous appelons « implémentation » d’un ERP (ou d’un PGI) un projet dans lequel une organisation se dote d’un nouveau logiciel.

Ce processus nécessite une collaboration entre les principales parties prenantes internes (métiers, IT, etc.) et l’éditeur du logiciel pour garantir que la suite répond bien aux exigences opérationnelles de l’entreprise.

La mise en œuvre – ou l’implémentation – regroupe toutes les étapes – et pas seulement le déploiement : la sélection du meilleur ERP, la planification du déploiement, la formation des employés, le test du nouveau logiciel, son déploiement, le support après sa mise en service, puis la réalisation de diverses étapes post-implémentation.