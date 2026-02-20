3 manières d'utiliser l'IA pour administrer les infrastructures cloud

Les administrateurs d’infrastructures en cloud sont responsables du cycle de vie complet des composants en ligne, soit du déploiement décommissionnement des serveurs virtuels, des réseaux, des applications et du stockage des données. L'automatisation pourrait décharger les administrateurs d'une grande partie de ces tâches et leur permettre de se concentrer sur d'autres aspects cruciaux de la gestion de l'infrastructure.

La gestion de l'infrastructure est plus complexe dans les environnements cloud modernes, où les ressources doivent être rapidement adaptées pour répondre fréquemment à des demandes basées sur différentes variables. Les environnements multicloud et hybrides augmentent les difficultés liées à la gestion de l'infrastructure cloud. Les enjeux auxquels sont confrontés les administrateurs cloud comprennent la sécurité, la conformité, le contrôle des coûts, les performances (et autres optimisations) et l’automatisation.

Aujourd'hui, l'IA offre aux utilisateurs une solution pratique pour presque tous ces sujets. Selon le rapport « 2025 State of the Cloud Report » de Flexera, 79 % des entreprises utilisent déjà ou testent des services PaaS basés sur l'IA et l'apprentissage automatique.

Examinons comment les administrateurs cloud peuvent intégrer l'IA dans les workflows existants afin d'améliorer les capacités de gestion de l'infrastructure, notamment en matière de mise à l'échelle dynamique, de configurations d'infrastructure générées par l'IA et de systèmes d'autosurveillance et d'autoréparation.

La mise à l'échelle dynamique des infrastructures cloud Les services basés sur l'IA permettent aux administrateurs d'utiliser l'analyse des données pour des workflows plus réactifs et plus efficaces. En prenant en charge la mise à l'échelle dynamique et automatisée, l'IA peut soit augmenter la capacité pour faire face aux pics de trafic et éviter les perturbations du réseau, soit la réduire pour économiser des coûts et de la puissance de calcul. Considérez les avantages suivants de la mise à l'échelle dynamique basée sur l'IA : Mise à l'échelle prédictive. Les données historiques et en temps réel peuvent aider l'IA à prévoir les changements dans le trafic et l'utilisation du réseau afin d'optimiser davantage l'évolutivité des ressources.

Surveillance continue. Elle garantit la disponibilité des ressources et permet à l'IA de s'adapter aux fluctuations de la demande.

Détection des anomalies. Elle permet à l'IA de prédire les pannes afin d'apporter des réponses proactives, qu'elles soient automatisées ou manuelles.

Gestion des coûts. L'IA, qui a accès aux données de trafic et d'utilisation, peut augmenter ou réduire l'échelle pour répondre à la demande et garantir qu'aucune ressource inutile n'est gaspillée, ce qui permet de gérer les coûts.

L’amélioration des configurations Il est courant d'utiliser l'IA pour générer du code au niveau des applications à l'aide de langages tels que Python ou JavaScript. Cependant, l'IA peut également améliorer les scénarios d'infrastructure en tant que code (IaC). Certains administrateurs peuvent utiliser l'IA pour générer des ressources IaC, tandis que d'autres peuvent s'appuyer sur l'IA pour valider et analyser des fichiers. Voici quelques exemples de la manière dont l'IA peut améliorer la gestion IaC : Génération de code à partir du langage naturel. Utilisation de requêtes en langage naturel pour générer du code afin de permettre aux administrateurs moins expérimentés de travailler avec des configurations complexes.

Optimisation IaC. Validation et analyse des ressources de code existantes pour s'assurer qu'elles fonctionnent de manière optimale.

Sécurité et conformité. Utilisation de l'IA pour rechercher les erreurs de configuration et valider les configurations conformément à des environnements soigneusement réglementés, tels que la finance ou la santé.

Transfert de connaissances et documentation. Les services d'IA, tels que Komment, peuvent résumer et documenter des référentiels de code complexes à l'aide du langage naturel.

L’optimisation des systèmes d'autosurveillance et d'autoréparation L'IA offre des fonctionnalités d'autosurveillance et d'autoréparation plus efficaces que ce à quoi les administrateurs cloud pouvaient s'attendre auparavant. Outre des fonctionnalités telles que l'optimisation IaC et la surveillance continue, l'IA peut rapidement se lancer dans le dépannage afin d'identifier et de corriger les problèmes. Voici quelques-uns des avantages des systèmes d'autosurveillance et d'autoréparation basés sur l'IA : Analyse des causes profondes. L'IA peut fournir et surveiller des références pour les ressources, rationalisant ainsi la détection des anomalies et le signalement des incidents. Cela permet d'éviter les pannes d'infrastructure et les temps d'arrêt futurs.

Correction automatisée. Utilisez l'IA pour automatiser et accélérer le temps de récupération. Cela améliore la fiabilité et contribue à maintenir la transparence des pannes pour les consommateurs.

Maintenance prédictive. Avec la prolifération des appareils IoT, l'IA peut utiliser les données matérielles et logicielles pour déterminer quand effectuer la maintenance ou les réparations. Ces informations enrichissent la base de connaissances à partir de laquelle l'IA peut s'appuyer pour l'optimisation, la conformité et la validation, perpétuant ainsi les capacités de Machine learning et d'IA dans le cycle de vie de l'infrastructure.