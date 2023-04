Administration Kubernetes : tout comprendre au composant central etcd

L'un des composants essentiels de Kubernetes est etcd, une base clé-valeur (« key-value store ») dont la tâche principale est de stocker les informations de fonctionnement du cluster. Si vous travaillez avec Kubernetes, il est important de comprendre comment fonctionne etcd et comment l'utiliser au sein d'un cluster.

La base clé-valeur Open source etcd (prononcer "ett-see-dee") stocke des données dans diverses situations. Un key-value store est un type de base de données non relationnelle. Plutôt que d'utiliser la structure complexe des tables et des lignes d'une base de données conventionnelle, les bases clé-valeur contiennent une variété de clés et chacune d'entre elles a une valeur assignée.

La base etcd est efficace, fiable et rapide. Elle fonctionne bien dans les environnements distribués où l'instance d’une telle base fonctionne sur un serveur différent de celui des applications et des services, ceux-ci ayant donc leurs données de configuration stockées dans la base clé-valeur.

Origine du nom etcd Etcd est ainsi nommé parce qu'il remplit une fonction similaire au répertoire /etc des systèmes Linux. Sous Linux, la plupart des fichiers de configuration, y compris ceux des applications installées, résident dans divers sous-répertoires et fichiers contenus dans /etc. De même, sous Kubernetes, les données de configuration du cluster, ainsi que les données qui suivent l'état du cluster, sont stockées dans la base etcd. La base etcd est essentiellement une version distribuée de /etc. Contrairement au répertoire /etc, qui stocke les données pour un seul serveur, etcd fonctionne dans des environnements distribués - d'où le "d" dans le nom etcd.