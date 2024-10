Multicloud : 14 solutions pour rationaliser l’éparpillement des ressources

Le multicloud a de quoi séduire. En utilisant plusieurs plateformes cloud à la fois, les entreprises ont accès à un plus grand choix de services cloud et de grilles tarifaires, ce qui peut leur servir à réaliser des économies sans compromettre les performances. En outre, le multicloud peut accroître la fiabilité de la charge de travail en répartissant les applications et les données sur différents clouds, de sorte que si l’un souffre d’un incident, cela ne perturbe pas toutes les charges de travail de l'entreprise.

Cela dit, le multicloud a aussi de quoi déplaire, du moins dans certains cas. Avant tout, il peut être difficile de gérer plusieurs plateformes en cloud de manière cohérente, sécurisée et rentable. Les fournisseurs de services en cloud ne facilitent pas vraiment l'utilisation de leurs outils pour gérer les ressources hébergées sur une plateforme en cloud concurrente - et pourquoi le feraient-ils ? C'est donc à leurs clients qu'il incombe de déterminer comment gérer efficacement les charges de travail lorsqu'elles s'étendent sur plus d'un cloud.

Heureusement, il existe des plateformes de gestion multicloud qui peuvent faciliter cette tâche. Ces produits, qui sont généralement développés par des fournisseurs tiers plutôt que par des fournisseurs de services en cloud, rationalisent certains aspects du déploiement, de la surveillance, de la gestion et, dans certains cas, de la sécurisation des charges de travail sur plusieurs clouds.

Pour être clair, les plateformes de gestion multicloud n'éliminent pas complètement les plateformes cloud sous-jacentes. Les entreprises devront toujours apprendre les tenants et les aboutissants de chaque cloud qu'elles utilisent, et elles devront utiliser les outils intégrés de chaque cloud pour les tâches de routine telles que le lancement de nouvelles ressources ou la configuration des autorisations des utilisateurs. Mais les outils de gestion multicloud peuvent aider à fournir une vue consolidée des différents clouds utilisés par une entreprise.

La capacité à rationaliser les tâches de gestion entre les clouds est importante, car, bien que toutes les grandes plateformes de cloud fournissent les mêmes types de services et de ressources de base, elles les mettent en œuvre de différentes manières. Chaque fournisseur de services en cloud a sa propre approche de la gestion des identités et des accès (IAM), par exemple. Ils ont également des modèles de tarification quelque peu différents, même pour les mêmes types de services. Et chacun génère des mesures différentes pour le suivi des coûts et des performances.

Une plateforme de gestion multicloud est un outil logiciel conçu pour aider à administrer les charges de travail hébergées dans plusieurs environnements cloud. Parfois, les fournisseurs peuvent également désigner ce type de logiciel comme une plateforme de gestion de cloud hybride , en particulier s'il prend en charge la gestion de clouds privés ou de ressources sur site en plus des environnements de clouds publics. Cet article s'en tient au terme plus générique de gestion multicloud.

Mais là encore, la gestion de plusieurs clouds peut s'avérer difficile, car chaque cloud fonctionne un peu différemment, et les fournisseurs de clouds eux-mêmes offrent peu d'outils pour les aider. Maintenant que le multicloud est devenu la norme, de plus en plus d'entreprises réalisent probablement qu'elles ont besoin d'une application de gestion multicloud dédiée pour profiter pleinement des avantages que le multicloud a à offrir.

À l'heure actuelle, la tendance dominante en matière de gestion multicloud est qu'elle devient de plus en plus importante. Les dépenses en logiciels de gestion multicloud, qui s'élevaient à 13,33 milliards de dollars en 2023, devraient augmenter à un taux de croissance annuel de 23,8 % au cours de la prochaine décennie, selon une étude réalisée par le cabinet Fact.MR.

Les solutions principales de gestion multicloud

Les fournisseurs d'outils de gestion multicloud continuent d'étendre leurs fonctionnalités dans une course à la gamme d'outils la plus large. Ils offrent souvent une vue centralisée des ressources distribuées d'une entreprise, bien que chaque fournisseur ait ses forces et ses faiblesses. Le marché reste dynamique, avec une tendance de longue date aux rachats et aux mises à jour de produits.

Les paragraphes suivants présentent, par ordre alphabétique, les principaux fournisseurs et produits actuellement présents sur le marché de la gestion multicloud. Cette liste couvre les outils d’administration, les outils de gestion des services informatiques (ITSM) et les solutions d'infrastructure en tant que code (IaC).

CloudBolt. Cette plateforme prend en charge les environnements en cloud et les hyperviseurs au sens large. Elle automatise l'importation et le redéploiement des installations existantes dans le cloud. CloudBolt comprend des modules pour la gestion des ressources et des coûts dans le cloud. L’ensemble fonctionne grâce à une technologie sans agent, ce qui peut simplifier le déploiement de jeux de ressources dans des environnements cloud disparates.

CloudCheckr. Cette plateforme de gestion en cloud s'intègre aux systèmes financiers existants de l'entreprise pour fournir une vue d'ensemble des dépenses d'une entreprise. Sa fonction de tableau croisé permet aux analystes budgétaires de mieux comprendre l'utilisation, les tendances et les inefficacités. L'outil est proposé par Spot de NetApp, mais reste largement disponible en tant que produit autonome que les entreprises peuvent utiliser séparément des autres outils et services NetApp.

CloudSphere. Cette plateforme multicloud destinée aux entreprises permet de planifier les migrations vers le cloud et de gérer les coûts et la sécurité du cloud. Elle utilise un moteur d'analyse prédictive avec plus de 400 millions de points de données comparatives pour optimiser les décisions d'une entreprise concernant les coûts, la budgétisation et l'allocation des ressources du cloud.

Parmi les autres fonctionnalités, citons la découverte d'applications sans agent et le mappage des dépendances de services, l'IAM, le provisionnement en libre-service dans le cadre de politiques définies et la surveillance de la conformité aux politiques pour les environnements de VM et de containers. Certaines fonctionnalités, telles que la planification des instances, la modélisation des coûts des applications et l'inventaire des ressources, ne sont disponibles que pour certaines plateformes cloud comme AWS.

Emma. La plateforme Emma offre des fonctions de déploiement, de gestion et d'optimisation des coûts des charges de travail qui fonctionnent sur la quasi-totalité des principales plateformes cloud, y compris DigitalOcean et Alibaba, en plus d'AWS, Azure et Google Cloud. Il compare les coûts d'infrastructure entre les plateformes cloud pour aider à choisir l'option la plus rentable pour chaque charge de travail, et il envoie des alertes en temps réel si une meilleure offre devient disponible. Le produit offre également des fonctionnalités telles que la gestion des utilisateurs et des identités à travers plusieurs clouds.

Flexera Cloud Management Platform. Flexera CMP est une plateforme de gestion multicloud mature et établie de longue date, dont les fonctionnalités incluent l'orchestration des services, l'application des politiques, le contrôle de l'utilisation, l'optimisation des coûts et la budgétisation. Elle dispose d'une liste étendue de fournisseurs de cloud pris en charge, qui comprend non seulement AWS, Azure et Google Cloud, mais aussi des fournisseurs tels qu'Oracle et SAP.

Flexera Snow Commander. Snow Commander, un autre outil de Flexera, permet de gérer les coûts du cloud, d'automatiser la gestion des ressources du cloud et d'unifier les politiques de gouvernance et de conformité dans tous les environnements. Il fonctionne avec des ressources en cloud publiques et privées. Il comprend des modèles d'automatisation, des rapports sur les dépenses en cloud et la budgétisation, le déploiement en libre-service à partir d'un catalogue de ressources central, des flux de travail pour l'approbation des tâches et l'audit de la conformité aux politiques.

IBM Cloudability. IBM Cloudability - anciennement Apptio Cloudability - s'intéresse à la gestion des coûts des opérations multicloud ; la sécurité et la gouvernance ne sont pas des domaines sur lesquels le produit se concentre. Cependant, l'outil peut automatiquement télécharger et agréger les données d'AWS, Azure et Google Cloud dans une base de données de coûts uniforme et standardisée. Cloudability normalise les rapports d'utilisation de plusieurs fournisseurs dans des catégories standard et suit les dépenses et l'utilisation à travers les applications, les projets et les unités d'affaires.

IBM Cloud Pak for Multicloud Management. Cette plateforme de gestion du cloud hybride basée sur Red Hat OpenShift offre une vue unifiée des applications et des ressources cloud à travers les infrastructures sur site et cloud. Outre Red Hat, elle prend en charge les environnements privés VMware, Kubernetes et OpenStack, ainsi que AWS, Azure, Google Cloud et IBM Cloud. Le produit utilise Ansible et Terraform pour l'automatisation de la configuration et du déploiement.

Morpheus Data. Cette plateforme propose des modules pour le provisionnement automatisé et en libre-service, la configuration des ressources, la surveillance et la gestion des incidents, la mise à l'échelle de la charge de travail, la conformité aux politiques et la création de rapports. Elle offre un large support multicloud couvrant plus d'une douzaine de plateformes, ainsi qu'un vaste écosystème tiers pour les intégrations avec les fournisseurs d'automatisation, de sauvegarde, d'IAM, d'ITSM, de surveillance, de mise en réseau et de sécurité.

Les fonctionnalités telles qu'un catalogue de services basé sur les métiers, des interfaces utilisateur pour la facturation et les rapports, des intégrations cloud avec un meilleur support pour les rapports de coûts et d'utilisation AWS et un plugin ServiceNow mis à jour et certifié pour la version Paris de la plateforme sont également proposées. Les nombreuses intégrations et options de configuration signifient que les entreprises disposant d'outils existants doivent effectuer des tests d'intégration post-déploiement, ce qui peut nécessiter des services professionnels.

Nutanix NCM Cost Governance. Anciennement connu sous le nom de Beam, NCM Cost Governance surveille la consommation des ressources cloud et comprend des modules pour la consommation, le contrôle des coûts, les politiques de dépenses et l'optimisation.

Contrairement à d'autres options de gestion multicloud, NCM Cost Governance n'inclut pas la gestion de l'infrastructure ou d'autres services cloud, bien que d'autres produits Nutanix le fassent. Il optimise les configurations et les coûts, mais n'est pas un système complet de gestion des charges de travail. En complément de ce produit, NCM Self-Service - anciennement connu sous le nom de Calm - est un outil d'orchestration d'applications et de gestion du cycle de vie pour l'infrastructure hyperconvergée de Nutanix.

OpenText Hybrid Cloud Management X. HCMX adopte une approche de la gestion multicloud centrée sur les services avec un concepteur graphique de flux de travail qui comprend une base de données de gestion de la configuration, plus de 8 000 flux de travail préconstruits, plus de 300 composants d'application et 150 intégrations de logiciels tiers. Il permet également de créer des rapports d'utilisation personnalisés comprenant des informations sur la consommation de services et la rétrofacturation.

Scalr. Scalr offre un ensemble riche de fonctionnalités de gestion et d'optimisation des coûts et est particulièrement efficace pour contrôler l'expansion des ressources dans les environnements de machines virtuelles. Il inclut le provisionnement en libre-service à partir d'un catalogue de services défini avec un moteur de politiques pour appliquer des contrôles sur le provisionnement et l'utilisation des ressources.

La plateforme comprend une interface graphique moderne et intuitive et est connue pour son évolutivité vers des milliers d'utilisateurs. La prise en charge des environnements VMware est relativement immature, avec des lacunes potentielles en termes de fonctionnalités par rapport aux autres plateformes prises en charge. Les utilisateurs doivent compléter son ensemble limité de fonctions de surveillance par des intégrations tierces. Le produit offre un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) avec des rôles intégrés pour fournir un contrôle granulaire sur les permissions des utilisateurs et des groupes.

ServiceNow ITOM Cloud Provisioning and Governance and Cloud Cost Management. La plateforme de l'éditeur prend en charge la gestion des opérations multicloud dans deux modules. Le module Cloud Provisioning and Governance permet de configurer et d'approvisionner les ressources dans les limites des politiques définies afin d'assurer la conformité des environnements. Cloud Cost Management - anciennement Cloud Insights - fournit des rapports et des tableaux de bord sur l'utilisation et les coûts du cloud, y compris la répartition des dépenses par entreprise, centre de coûts ou unité opérationnelle.

VMware. L'éditeur a élargi son offre de gestion de la virtualisation pour y inclure les déploiements en cloud. La suite VMware Aria comprend une console de gestion centrale et un plan de contrôle pour les environnements VMware, quelle que soit la plateforme de déploiement, et des modules sont disponibles pour couvrir la gestion des ressources basée sur les plans, les catalogues de ressources, les politiques, le déploiement en libre-service et le CI/CD pour les entreprises qui ont une stratégie DevOps.

Les outils VMware sont multicloud puisque la pile VMware peut fonctionner sur AWS (nativement), Azure et Google Cloud, mais ils ne sont pas agnostiques en matière de pile. La plateforme VMware Tanzu Kubernetes fonctionne avec AWS, Azure et Oracle Cloud Infrastructure.

La récente acquisition de VMware par Broadcom pourrait éventuellement entraîner des changements dans les offres de gestion multicloud de VMware. Mais jusqu'à présent, cette partie du portefeuille de produits VMware n'a pas subi de modifications majeures, bien que certains noms de produits aient changé.