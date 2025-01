Finalement, NetApp revend Spot

Le fabricant d’équipement de stockage NetApp va vendre son activité Spot, un service pour louer moins cher des ressources en ligne, à l’éditeur de solutions de gestion du cloud Flexera, pour un montant de 100 millions de dollars.

Selon les analystes, il serait actuellement question pour NetApp de recentrer ses efforts sur le stockage de données pour l’IA, un marché où ses initiatives technologiques ont rapidement été mises en concurrence. Spot, qui appartient plutôt au monde du courtage pour les offres cloud, détournait trop l’image du fournisseur de son but principal.

Recentrer l’image de marque de NetApp

« Spot faisait partie d’une stratégie cloud plus large, qu’avait voulu mettre en place Anthony Lye, l’ancien dirigeant de NetApp, qui a quitté l’entreprise il y a deux ans », observe Camberley Bates, analyste chez The Futurum Group. « George Kurian, l’actuel PDG de NetApp, veut au contraire recentrer l’activité de NetApp sur ses fondamentaux, à savoir être la meilleure marque de stockage. Aujourd’hui, cela signifie proposer des solutions de pointe pour l’IA et pour protéger les données des risques des cyberattaques. »

« Spot est toujours resté une solution à part, tandis que NetApp comprenait que l’infrastructure, le cœur de son activité, redevenait essentielle. » Simon RobinsonAnalyste, ESG

Haiyan Song, la directrice de NetApp responsable des services d’exploitation intelligents, confirme que le changement de stratégie de marque est la raison principale de la vente. Selon elle, conserver Spot n’aurait nullement servi à atteindre les objectifs de croissance que NetApp se fixe désormais.

« C’est une décision raisonnable de la part de NetApp », estime Simon Robinson, analyste chez ESG. « Compte tenu de la situation en 2020, à savoir que tout le monde imaginait l’avenir autour du cloud hybride et que personne ne voyait venir l’IA, il y avait du sens à l’époque de racheter Spot pour saisir de nouvelles opportunités. Pour autant, Spot est toujours resté une solution à part, tandis que NetApp comprenait que l’infrastructure, le cœur de son activité, redevenait essentielle. »