Cyberattaques : arrêtons d’alimenter les craintes pour la réputation !

Le message est inlassablement répété par les commerciaux et autres ingénieurs d’affaires en produits de cybersécurité en mal peurs pour booster leurs ventes : une cyberattaque, et c’est mort pour votre réputation.

Récemment, en commentaire d’une publication sur LinkedIn, on pouvait encore ainsi lire : « si une entreprise est victime d'une cyberattaque et que cela devient publique, cela peut entraîner une perte de confiance de la part de ses clients, de ses partenaires et de ses employés ».

Il n’est pas question de dire que cette affirmation est fausse : elle présente un risque qui existe objectivement. Mais comme pour d’autres risques, rien ne garantit de sa réalisation, partielle et encore moins pleine – à savoir, dans le cas présent, une perte totale de confiance.

Je n’ai pas en soi de problème avec l’énonciation d’une réalité ; j’ai un souci avec la manière dont elle est faite. Car la perte de confiance, en cas de cyberattaque, n’est pas une fatalité. La communication de crise joue un rôle clé dans le maintien de la confiance des collaborateurs, des clients, des partenaires, et plus généralement du public.

La sincérité est essentielle en communication de crise lors d’une cyberattaque, avec ou sans ransomware, pour plusieurs raisons développées lors d’une table ronde organisée sous l’impulsion de Caroline Moulin-Schwartz, déléguée technique du CRiP, lors de l’édition 2021 du Forum International de la Cybersécurité (FIC). J’y participais aux côtés de Stéphanie Ledoux, PDG d’Alcyconie, de Christophe Fichet, du cabinet Dentons, et de Guillaume Chéreau, d’Orange Cyberdefense.

Pour résumer : ce n’est pas tant la cyberattaque qui entame la confiance en la victime que son insincérité, son silence, sa communication minimisant ou, à l’inverse, enjolivant la situation.

Souvenez-vous par exemple du témoignage de Fleury-Michon, lors de l’édition 2019 des Assises de la Sécurité : la transparence a joué un rôle non négligeable dans le maintien de la confiance. D’anciens collaborateurs, ayant appris l’incident par ailleurs, ont même proposé leur aide !

Mais il y a d’autres raisons d’arrêter de dire qu’une cyberattaque connue du public, c’est la fin pour la réputation pour la victime.

La première, c’est qu’il est (au moins) un peu incohérent de continuer à répéter ce message tout essayant d’expliquer que ça arrive à tout le monde, que ce n’est pas une question de « si » mais de « quand ».

Si l’on est sûr que tout le monde va y passer un jour ou l’autre et doit s’y préparer, travailler sa résilience, alors il n’y a peut-être plus tant que ça de raisons de l’appréhender comme une maladie honteuse.

Chercher les origines de l’attaque, jusqu'au déclenchement d'un rançongiciel, ne vise pas à pointer des manquements ou des erreurs chez la victime mais à comprendre le modus operandi des attaquants ; à mieux cerner les menaces qui pèsent sur les entreprises. Dans certains cas, la victime peut certes avoir à porter une part de responsabilité dans la situation à laquelle elle est confrontée, mais sûrement pas de culpabilité.

La seconde raison, c’est qu’encourager les victimes à essayer de passer sous silence les cyberattaques qui les frappent fait le jeu… des cybercriminels. La menace à la divulgation publique des attaques est une composante clé de leur modèle économique : leur silence, moyennant paiement de la rançon, est la première de leurs promesses.

Dans ce contexte, agiter la peur d’une éventuelle atteinte à la réputation, à la confiance, c’est contribuer à l’économie mafieuse de la cybercriminalité… un peu comme en encourageant le paiement des rançons. Ou à tout le moins en encourageant le silence des victimes lorsque survient un paiement. Parce que là, ce sont les capacités des forces de l'ordre à enquêter et réaliser des arrestations qui sont affectées. Ce qui, en retour, profite aux cybercriminels.