Comment DORA s’articule-t-il concrètement avec le RGPD et NIS 2 ?

Le Règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (dit règlement DORA), entré en application le 17 janvier 2025, constitue une avancée majeure des entités financières face aux risques technologiques.

Ce règlement s’inscrit dans le « Digital Finance Package », une initiative lancée par la Commission européenne en septembre 2020 qui vise à accompagner et favoriser la transformation digitale du secteur financier. C’est-à-dire le développement de nouveaux produits financiers disruptifs, tout en garantissant la protection des consommateurs et la stabilité du secteur. En résulte également le règlement européen sur les marchés des cryptoactifs (MiCA).

Le règlement DORA relève également d’un programme stratégique de l’Union européenne qui veut répondre à l’enjeu, majeur, de sécurisation des systèmes d’information face à la montée des cybermenaces et face aux risques systémiques qui pèsent sur les infrastructures critiques.

En ce sens, DORA s’inscrit dans un paysage réglementaire plus large. Le règlement est en interaction avec d’autres régulations majeures comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la directive sur la cybersécurité (NIS 2).

Ce qui pose immédiatement la question de savoir comment le règlement DORA s’articule avec ces deux autres réglementations. Et au-delà des convergences et des différences, quels sont les défis qu’implique leur mise en œuvre conjointe ?

Et bien que DORA soit plus précis et plus exigeant sur les mesures de résilience IT à mettre en place, les entreprises qui ont déjà déployé des procédures et des contrôles robustes en application du RGPD disposeront à nouveau d’outils qui faciliteront leur mise en conformité avec le règlement.

Il adopte en outre une approche plus large en exigeant des entités financières de documenter, d’analyser et de tester leur réponse aux incidents TIC pour améliorer leur capacité de réaction.

Il couvre, en ce sens, un périmètre informationnel plus large que le RGPD, qui inclue à la fois les données personnelles, mais aussi les données non personnelles traitées par les entités financières.

Le règlement DORA adopte, quant à lui, une approche sectorielle. Il est structuré autour de quatre piliers, centrés sur la cyber-résilience et la gestion des risques IT des acteurs du secteur financier.

DORA : une articulation incertaine avec la directive NIS 2

Comme le RGPD, le règlement DORA est à application directe dans tous les états membres de l’Union européenne. À l’inverse, la directive NIS 2 nécessite une transposition dans chaque état membre avec, le cas échéant, des disparités dans sa mise en œuvre.

Alors que son échéance de transposition était fixée au 17 octobre 2024, le projet de transposition en France a été déposé le 15 octobre 2024 à l’Assemblée nationale et au Sénat. La première lecture au Sénat est prévue le 11 mars 2025.

Le règlement DORA et la directive NIS 2 partagent plusieurs objectifs communs en matière de gestion des risques technologiques, de notification des incidents et de responsabilisation des entreprises. Avec un but ultime : renforcer la cybersécurité dans les secteurs stratégiques de l’Union.

La directive couvre un large éventail d’industries, qualifiées de secteurs critiques (énergie, transports, santé, infrastructures numériques, etc.), tandis que le règlement DORA se concentre sur le secteur financier. Ce dernier couvre toutefois un large spectre d’entités, dont les établissements de crédit et de paiement, les sociétés d’investissement et de bourse, ainsi que les assureurs et intermédiaires en assurance. DORA régule également, de manière indirecte, les prestataires IT qui interagissent avec ces entités financières, avec un encadrement renforcé pour ceux considérés comme les plus critiques.

Si les objectifs sont en partie alignés, leurs exigences et leur mise en œuvre présentent des points de divergence.

La directive NIS 2 met l’accent sur la sécurité informatique et la gestion des cybermenaces, tandis que le règlement DORA – bien qu’il encadre également ces sujets – accentue la nécessité de renforcer les processus internes des entités concernées.

Le règlement DORA impose donc une refonte de la gouvernance interne pour mieux appréhender et classifier les risques IT, ainsi que la mise en place de nombreux tests de résilience opérationnelle qui vont bien plus loin que les tests de sécurité prévus par la directive NIS 2. La directive met un accent fort sur la sécurisation des chaînes d’approvisionnement IT, imposant aux entreprises de vérifier la cybersécurité de leurs prestataires. Le règlement DORA va plus loin en imposant une surveillance stricte des fournisseurs de services TIC.

L’approche retenue par le règlement est le reflet des risques systémiques susceptibles d’affecter le secteur financier et la nécessité d’une résilience renforcée. Il s’agit ici de limiter ces risques en améliorant la capacité des entreprises à anticiper et à gérer les crises tout en optimisant leur résilience opérationnelle.

Un point de complexité demeure. Les acteurs bancaires, visés par la directive NIS 2, pourraient être soumis aux deux cadres réglementaires.

Le considérant 16 du règlement DORA rappelle que le règlement constitue une « loi spéciale » qui déroge au droit général. L’article 4 de la directive NIS 2 prévoit, quant à lui, que lorsque des actes sectoriels de l’Union imposent déjà des obligations équivalentes de gestion des risques en matière de cybersécurité, la directive n’a pas vocation à s’appliquer aux entités concernées au titre de telles obligations.

Si cette articulation semble claire en théorie, des incertitudes demeurent quant aux obligations spécifiques de la directive NIS 2 non visées par DORA. Les entreprises concernées devront donc anticiper leur conformité en suivant avec attention la transposition de la directive.

La clarification attendue sur cette articulation sera déterminante pour assurer une application cohérente et efficace des textes.