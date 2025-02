DORA : Quel rôle pour la DSI ?

Le règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (dit règlement DORA) est entré en application le 17 janvier 2025. Il vise à renforcer la résilience du secteur financier face aux risques liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC) en imposant un cadre réglementaire strict.

Selon un rapport du FMI d’avril 2024, le secteur financier est le plus exposé aux cyberattaques, représentant près d’un cinquième des incidents cybers mondiaux.

La mise en conformité avec le règlement est d’une ampleur inédite pour les entités concernées. Une étude du cabinet McKinsey de juin 2024 révélait que seul un tiers des grandes institutions financières européennes estimaient pouvoir être conformes d’ici janvier 2025.

Certains textes techniques d’application sont encore en cours de finalisation. Leur adoption par la Commission européenne apportera des précisions sur certaines obligations clés, notamment les tests de pénétration. Et on peut espérer des autorités nationales de supervision qu’elles adoptent, dans un premier temps, une démarche d’accompagnement des acteurs.

Mais si l’urgence peut être vue comme relative, il n’en reste pas moins que les entités concernées doivent désormais accélérer leur programme de mise en conformité sur le périmètre connu du règlement.

Gouvernance des risques TIC La mise en conformité au règlement repose sur la mise en place d’une véritable politique de gouvernance des risques TIC, fondée sur la mobilisation de toutes les fonctions requises de l’entreprise sous l’impulsion et la supervision des organes de direction de celle-ci. Sur ce dernier point, il convient d’insister sur les dispositions de l’article 5.2 du règlement aux termes duquel l’organe de direction de l’entité financière « assume la responsabilité ultime de la gestion du risque lié aux TIC ». Les obligations strictes de définition, d’approbation et de contrôle du respect des exigences réglementaires sont également à la charge de l’entité. La DSI sera partie prenante au programme de mise en conformité afin d’aligner les exigences techniques avec les impératifs réglementaires. Elle devra travailler en collaboration étroite avec les autres fonctions de l’entreprise, dont la conformité, les risques et le juridique. La DSI devra apporter l’éclairage technique requis dans le respect des indicateurs de suivi et de reporting qui auront été arrêtés, ce qui lui donne une place importante dans les organes de pilotage de la mise en conformité. Plus généralement, la DSI conservera dans le dispositif un rôle essentiel en intégrant les exigences du règlement dans la stratégie informatique et la gouvernance IT de l’entreprise.

Cartographie et cadre de gestion des risques TIC La mise en conformité au règlement nécessite une cartographie des infrastructures IT et des risques associés. Contrairement à d’autres réglementations comme le RGPD, cette démarche est une exigence prévue explicitement par le texte. Le règlement impose d’établir un « cadre de gestion des risques liés aux TIC », structurant l’ensemble des stratégies, des procédures, des protocoles et des outils nécessaires à la protection des systèmes d’information, tant sur le plan informationnel que physique. Ce cadre devra faire l’objet d’audits annuels. Il incombera ici à la DSI de contribuer à l’élaboration de ce cadre de gestion. L’exercice de cartographie ne se limite pas à l’infrastructure informatique prise dans l’ensemble de ses composants systèmes et applicatifs, mais il doit également porter sur les incidents TIC en fonction de leur impact sur les activités de l’entreprise. Le but est de permettre une meilleure gestion des menaces et par là même le respect des obligations de prévention et de notification des incidents. Cette cartographie est essentielle à l’analyse des écarts entre la situation existante et les exigences du règlement, afin de mesurer les ajustements nécessaires. La contribution de la DSI n’est pas exclusive de celle des autres fonctions de l’entreprise. NLes fonctions métiers pourront apporter un soutien dans le recensement des outils par une mise en regard avec les processus qui leur sont propres. Les risques, la conformité et le juridique seront également étroitement associés à la démarche, notamment au titre de l’évaluation des menaces et des vulnérabilités ainsi que l’établissement et la validation des procédures au regard des exigences réglementaires.

Programme de tests de résilience opérationnelle Le règlement DORA impose la mise en place d’un programme de tests de résilience opérationnelle afin de garantir la robustesse et la capacité de réponse des systèmes IT face aux cybermenaces. En ce sens, l’article 25 du règlement prévoit une large gamme de tests, qui inclue les analyses de vulnérabilité, l’évaluation des réseaux, les audits de sécurité physique, les tests de compatibilité et de performance, ainsi que les tests de pénétration. Les entités critiques devront, en outre, réaliser des tests de pénétration avancés, basés sur des scénarios de menaces réelles, a minima tous les trois ans. La DSI aura là encore un rôle central dans l’organisation des tests. Par ailleurs, elle devra orchestrer des simulations de cyberattaques afin de tester la réaction des équipes face à des scénarios d’incidents réalistes. Ces exercices permettront d’évaluer et d’améliorer la réactivité et l’efficacité des protocoles de gestion de crises. La DSI est également responsable de la validation des plans de reprise et de continuité d’activité, visant à assurer la continuité des opérations en cas de panne ou de cyberattaque. Des procédures renforcées seront à envisager afin de limiter les accès non autorisés aux systèmes, renforçant ainsi la sécurité globale de l’infrastructure. La mobilisation d’autres fonctions n’est pas à minimiser. Tant les risques que la compliance devront être impliqués notamment dans la définition des scénarios de tests ainsi que des plans de réponses. Insistons également sur l’importance d’engager tous les effectifs de l’entreprise dans la démarche, au travers de plans de formation, afin de garantir une bonne compréhension des protocoles de réponse aux incidents et une mobilisation rapide en cas de crise.