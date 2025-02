Comment améliorer les sauvegardes en détruisant les données

Aujourd'hui, les administrateurs responsables des sauvegardes travaillent avec des quantités de données plus importantes que jamais, souvent sans se soucier de l’intérêt de les conserver. La capacité de stockage est bon marché et les utilisateurs ne se sentent plus obligés de gérer avec soin l'espace disque. Une politique de destruction des données est un moyen pour les administrateurs d'éviter que des copies de données superflues ne deviennent ingérables.

Il existe de nombreuses façons de rationaliser les processus de stockage dans un souci d'efficacité. Toutes les entreprises ne considèrent pas les politiques de destruction des données comme faisant partie d'une stratégie de sauvegarde, mais elles peuvent avoir un impact significatif sur les tâches administratives quotidiennes liées aux sauvegardes de données.

Détruire les données : pour quoi faire ?

Les stratégies de destruction des données visent généralement à atteindre trois objectifs :

- Assurer la sécurité des données, en particulier en ce qui concerne la mise au rebut des bandes, des lecteurs et des appareils.

- Maintenir la conformité réglementaire et légale en matière de sécurité et de conservation des données.

- Maintenir le niveau de confiance des clients, des employés et des autres parties concernées par les informations stockées.

Les stratégies de destruction des données répondent à ces préoccupations, mais elles ont également un impact pratique sur les tâches de sauvegarde et de restauration. Après tout, plus il y a de données, plus les tâches prennent du temps.

Les tâches de sauvegarde consomment des ressources précieuses. En fonction de l'implémentation de la sauvegarde, ces ressources comprennent du temps machine, de la bande passante sur l'intranet et des connexions au cloud. Une stratégie de destruction des données bien pensée permet de contrôler la consommation de ces ressources. Plus vite le travail de sauvegarde est terminé, plus vite les ressources peuvent être réaffectées aux fonctions principales de l'entreprise.

Lorsque vous réfléchissez à l'impact de la destruction des données sur les sauvegardes, n'oubliez pas de penser aux processus de restauration. Les restaurations signifient presque toujours que quelque chose a mal tourné, et vous souhaitez donc probablement que cette tâche se termine aussi rapidement que possible. Il faut donc veiller à ce que les données obsolètes, dupliquées et inutiles ne soient pas réinscrites sur un disque pendant une restauration.