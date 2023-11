Hyperconvergence : Canonical lance MicroCloud

Sept minutes pour configurer vingt-cinq serveurs, moins du double pour en configurer cinquante. Canonical, l’éditeur du Linux Ubuntu, se lance dans une plateforme d’hyperconvergence, baptisée MicroCloud, qui se veut plus fiable, plus simple, plus rapide à mettre en œuvre que des clusters VMware vSAN, Nutanix HCI ou Red Hat OpenShift.

« Notre idée est de démocratiser les infrastructures du cloud. Nous voulons que quiconque puisse installer un cloud dans ses locaux : une PME, une usine, un studio de développement d’applications, etc. », lance Miona Aleksic (à droite sur la photo), la directrice Produits de Canonical, lors d’une rencontre avec LeMagIT.

Pour commencer, la distribution MicroCloud n’est pas officiellement présentée comme une solution d’hyperconvergence, car le terme est jugé trop technique pour le public visé. En revanche, elle en a toutes les caractéristiques.

Les hyperviseurs KVM et LXD exécutent et répartissent des machines virtuelles (VM) et des containers, respectivement, sur un cluster. Le SDS Ceph – ici rationalisé en une version prête à l’emploi MicroCeph – se charge de constituer un pool de stockage global depuis les disques présents dans tous les serveurs. Le SDN OVN, enfin, assure la mise en réseau, l’attribution dynamique des adresses IP et le routage. La taille minimale est, comme sur toutes les infrastructures hyperconvergées, de trois nœuds.

Une infrastructure hyperconvergée est l’assemblage le plus simple pour constituer un cloud. C’est-à-dire un cluster où il suffit d’ajouter des serveurs physiques (des nœuds) pour augmenter automatiquement la puissance de calcul et la capacité de stockage utilisables par les applications. Pour que cela fonctionne, ces applications doivent être livrées sous la forme de modules suffisamment autonomes pour pouvoir s’exécuter sur n’importe quel nœud : des machines virtuelles ou des containers.

LXD, Snap et Raft : les ingrédients maison L’hyperviseur LXD est le démon plus particulièrement mis au point par Canonical pour lancer, paramétrer, stocker et mettre en réseau les containers LXC du noyau Linux. En ce sens, il est concurrent de Docker. Ici, cela signifie surtout qu’il dispose de son propre système de packages, appelé Snap. « Snap est la clé de la simplicité de notre déploiement. Car le package .snap d’un module fonctionnel ou d’une application contient lui-même toutes les dépendances pour que l’exécution réussisse du premier coup. Sous Linux, un package .deb télécharge automatiquement toutes les dépendances sur un même serveur. Mais dans un cloud, les dépendances sont d’autres VM ou d’autres containers susceptibles de s’installer sur d’autres serveurs. C’est ce point qui rend d’ordinaire le déploiement d’un cloud complexe et que MicroCloud simplifie avec Snap », explique Miona Aleksic. Pour éviter que les mises à jour ne soient trop lourdes en réinstallant à chaque fois les mêmes dépendances, le système Snap comprend dans ses dernières versions la possibilité de n’installer que les binaires qui ont changé depuis l’installation précédente. « Accessoirement, ce système permet de faire la mise à jour d’une application ou d’un service sans couper son fonctionnement », assure notre interlocutrice. Au-dessus de LXD – et de KVM qui fait la même chose que lui, mais pour les machines virtuelles – il n’y a pas de Kubernetes pour orchestrer le fonctionnement, les accès et le routage des applications au sein du cluster. MicroCloud se débrouille tout seul avec un minimum de couches fonctionnelles, toujours dans un souci de légèreté et gain de performances. « Nous utilisons la technologie de tolérance de panne Raft. Il s’agit d’un algorithme qui s’assure de répartir les containers et les VM dans le cluster de sorte à maximiser les vitesses d’accès et la continuité d’activité en cas de défaillance », dit Miona Aleksic. De leur côté, le SDS Ceph et le SDN OVN sont des couches d’infrastructures classiques du monde Open source. Ceph est notamment utilisé pour incarner le stockage dans tous les produits de Red Hat, dont OpenShift, sa version de Kubernetes. OVN, également utilisé dans OpenShift, a surtout été rendu célèbre par son utilisation dans OpenStack, comme une extension d’Open vSwitch pour virtualiser les réseaux.