Comment détecter et contrôler la prolifération des Shadow API

Les entreprises l'ont bien compris. Les tentatives d'attaques contre les systèmes et applications sont quotidiennes. Ce qu'elles savent peut-être moins, c'est que les API sont régulièrement au cœur de brèches et de pannes majeures.

En 2022, une étude publiée par la société de cybersécurité Cequence a spécifiquement répertorié les API non sécurisées comme un facteur dans près de 31 % des 16,7 milliards de transactions malveillantes couvertes par l'étude. Et, sans surprise, les entreprises qui ne mettent pas en œuvre une gestion des stocks, une assurance qualité et des pratiques de gestion de version adéquates ont tendance à souffrir le plus des problèmes liés à l'émergence des Shadow API.

Examinons plus en détail les types de vulnérabilités introduites par les API fantômes et les dommages potentiels qu'elles peuvent causer. Nous verrons également quelques moyens d'identifier ces API, quelques stratégies pour les gérer efficacement et quelques outils disponibles pour nous aider.

Qu'est-ce qu'une Shadow API ? Les API fantômes (ou Shadow API) sont des API tierces qui échappent au contrôle et d'une entreprise. Elles sont mises en œuvre discrètement par des développeurs ou les métiers désireux de gagner du temps sur une tâche répétitive, d'éliminer la dépendance à l'égard d'autres équipes ou de combler une lacune dans le catalogue existant d'API approuvées de l'entreprise. Cependant, aussi bonnes que puissent être les intentions des collaborateurs, ces API non réglementées peuvent créer de sérieuses vulnérabilités lorsqu'elles sont autorisées à cohabiter librement dans l'environnement logiciel de l'organisation. Les attaquants sont souvent prompts à identifier les API non suivies qu'ils peuvent contraindre à accepter certains paramètres, des demandes de données ou tout autre type d'entrée manipulatrice. Cela permet à ces acteurs malveillants de modifier les données de l'API, d'accéder aux points d'extrémité sensibles de l'API et d'enfreindre les contrôles de sécurité. En bref, les Shadow API constituent une porte d'entrée facilement accessible dans votre système et dans les données sensibles qu'il contient. En outre, les attaquants peuvent utiliser les exploiter pour réaliser des actions invasives telles que l'accès à des comptes utilisateurs, la modification ou la suppression d'informations d’utilisateurs ou même la modification de leurs informations d'identification existantes sans être détectés. Cela peut entraîner des problèmes de conformité encore plus préjudiciables si les attaques affectent des transactions soumises à l'HIPAA, au RGPD ou à d'autres réglementations importantes en matière de protection des données.

Comment repérer les Shadow API Le meilleur moyen pour distinguer la présence d’API clandestines est de maîtriser de bout en bout l’inventaire d’API déployées dans l’entreprise. Du fait que ces interfaces peuvent évoluer, être régulièrement mises à jour, exister en plusieurs versions pour servir plusieurs besoins, c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire. Heureusement, il existe quelques pratiques qui peuvent vous aider à repérer facilement les activités API suspectes au sein de votre système : Surveiller les proxies sortants. Interceptez chaque appel API sortant par le biais de proxys API. Ces proxys sortants enregistrent également tous les logs d'API, y compris les requêtes et les réponses, afin de rechercher des transactions d'API non reconnues, des temps de réponse anormalement lents, des pics étranges dans les allocations de ressources ou toute autre activité pouvant indiquer la présence d'une API fantôme. S'engager dans l'analyse des logs. La mise en place d'outils d'analyse de logs performants peut vous aider à garder un œil sur tous les points de terminaison, les API et les données de réponse. Enregistrez les logs à intervalles réguliers (ou, idéalement, en temps réel) pour évaluer les performances de l'application de bout en bout et rechercher les activités suspectes potentiellement liées à des API. Mettre en œuvre une surveillance en direct. Utilisez des outils ou des tactiques de surveillance en direct pour identifier de manière cohérente les appels d'API au fur et à mesure qu'ils se produisent. Cette méthode peut s'avérer particulièrement utile pour identifier automatiquement les performances lorsqu'elle est mise en œuvre au niveau de la passerelle API. Analyser fréquemment le code. Vous pouvez détecter et traiter les API fantômes avant qu'elles n'atteignent la production en analysant le code source pour identifier toute trace d'API qui n'a pas sa place dans votre système.

Que faire si des API fantômes s'infiltrent dans votre système logiciel ? Même avec une surveillance adéquate, il est toujours possible que des API clandestines se frayent un chemin dans votre système logiciel. Il est donc essentiel de mettre en place une stratégie de remédiation pour minimiser leur impact une fois qu'elles ont été repérées. Voici ce que vous pouvez faire : Mettre en œuvre des normes et des lignes directrices strictes. Mettez en place un processus de filtrage rigoureux des API grâce à des normes et des directives bien définies qui régissent la mise en œuvre et l'utilisation. Cela devrait inclure des critères tels que la conformité avec les réglementations pertinentes en matière de protection des données et toute exigence spécifique en matière de confidentialité des utilisateurs décrite dans les accords de niveau de service. Établir des procédures d'observabilité. Mettez en œuvre des processus d'analyse du code et de surveillance en direct dans le cadre de votre processus de développement régulier afin de vous assurer que les normes établies sont respectées pour chaque API utilisée. Auditer fréquemment votre système. Les exercices d'audit automatisés peuvent considérablement améliorer la sécurité et la visibilité des API. L'audit étant un travail collaboratif, tous les développeurs auront une vue d'ensemble des problèmes potentiels liés aux API fantômes ainsi que des moyens d'améliorer les performances et la sécurité de l'application.