Gestion des API : le difficile équilibre entre fiabilité et sécurité

La sécurisation des API est un sous-domaine des bonnes pratiques de développement. En principe, les organisations mettent en place de nombreux processus pour minimiser les erreurs de code entraînant d’éventuelles vulnérabilités. Les équipes les plus alertes déploient un pipeline automatisé. Celui-ci doit permettre de résoudre rapidement les questions de sécurité des API. Mais compte tenu du rythme de développement (qui inclut le développement et la modification du code accessible par le biais des API publiées), du code non sécurisé risque néanmoins de se glisser dans les systèmes en production.

En avril 2022, Dynatrace a demandé à Coleman Parkes de mener une enquête mondiale auprès de 1 300 responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) dans de grandes entreprises de plus de 1 000 employés. Cette étude a révélé les risques courus par les entreprises en matière de développement et de déploiement de code. En effet, deux tiers (67 %) des RSSI estiment que les développeurs n’ont pas toujours le temps de rechercher les vulnérabilités dans leur code et de les résoudre avant le passage en production. Seuls 27 % des RSSI interrogés sont sûrs que les applications ont été intégralement testées avant leur mise en production.

« Il existe toujours un risque que des vulnérabilités échappent aux équipes de sécurité, quels que soient les niveaux de défense en place », réagit Bernd Greifeneder, Chief Technology Officer chez Dynatrace. « Les nouvelles applications, tout comme les logiciels déjà existants et stables, sont sujettes à des vulnérabilités qui sont détectées de manière plus fiable en production. »

« Breaking change » : un véritable enjeu pour les développeurs « Il existe toujours un risque que des vulnérabilités échappent aux équipes de sécurité, quels que soient les niveaux de défense en place. » Bernd GreifenederCTO, Dynatrace Les vulnérabilités doivent être corrigées au plus vite, mais les développeurs doivent aussi mettre leur code à jour pour répondre aux nouvelles exigences de l’entreprise. Une difficulté demeure néanmoins : à mesure qu’évolue la fonctionnalité à laquelle on accède par le biais de l’API, il faudra peut-être aussi modifier l’API elle-même, car les données qu’elle exige (les paramètres qu’un programmeur doit lui fournir) et les données qu’elle renvoie à l’application qui y accède risquent de devoir être adaptées à la nouvelle fonctionnalité. Or tout changement d’une API est susceptible de nuire au fonctionnement des applications – et donc aux processus métier – qui en dépendent. Les équipes de développement ne pensent pas souvent à assurer la rétrocompatibilité des API, souligne Stephen Feloney, vice-président des produits, tests continus chez Perforce. « Une API risque de ne plus fonctionner dans une application mise à jour ». À chaque nouvelle version d’une API, l’ajout de paramètres supplémentaires s’avère généralement nécessaire. Les résultats sont d’être livrés dans différents formats, et même lorsque les développeurs assurent la rétrocompatibilité, les anciennes API continueront peut-être à fonctionner, mais sur une période limitée, explique Stephen Feloney. « Les équipes qui consomment les API ne prennent pas conscience des nouveaux changements apportés à l’API jusqu’à ce qu’une panne soudaine survienne », ajoute-t-il. Si cela se produit, remarque Stephen Feloney, les équipes de développement doivent remonter jusqu’à la source pour trouver la cause profonde du problème et vérifier que la documentation est à jour. Cela risque de prendre du temps et s’avérer coûteux. Il en va de même lors de la mise à jour d’un composant sur lequel s’appuie l’API. Les équipes peuvent éviter les pannes d’API inattendues, à condition de suivre les dépendances du code et les modifications des API, rappelle Stephen Felony. Appliquer l’approche DevSecOps au développement d’API Les enjeux sécurité devraient être pris en compte dès le processus de développement des API et tout au long de leur consommation par des applications. Qu’ils soient producteurs ou consommateurs de ces interfaces, les développeurs doivent se demander : « le code est-il protégé ? L’API est-elle sûre ? Peut-elle servir de porte dérobée aux pirates pour accéder aux systèmes de l’entreprise ? » Selon l’étude mondiale menée par Dynatrace auprès de 1 300 RSSI, plus d’un tiers (34 %) des entreprises ont déjà opté pour une approche DevSecOps consistant, pour la majorité des équipes, à intégrer les pratiques de sécurité tout au long du cycle de développement des logiciels. Partant d’un flux simple à trois étapes (programmation-compilation-déploiement), Alejandro Bernal, architecte de la sécurité et membre du groupe de travail sur les tendances émergentes de l’ISACA, explique que le modèle DevSecOps est principalement associé à l’étape de programmation. Or, chaque étape présente des défis particuliers. Au niveau de la gestion du code source par exemple, Bernal précise que les développeurs doivent déjà s’interroger : « Connaissons-nous le nombre de vulnérabilités que comporte notre référentiel source ? Pouvons-nous tracer chacune d’entre elles jusqu’à son package source ? Comment les contrôler/surveiller ? » Telles sont quelques-unes des questions à se poser au moment d’écrire du code. C’est là qu’interviennent les tests statiques de sécurité des applications. La phase suivante (le développement) oblige les développeurs à intégrer des composants ou artefacts provenant de référentiels de codes externes. Au regard des pratiques modernes induites par le cloud, cela sous-entend généralement la conteneurisation de ces artefacts. Selon Alejandro Bernal, les développeurs doivent veiller à ce que la sécurité associée à ces artefacts de code respecte les mêmes critères que ceux définis pour le code développé en interne. « Si on décide d’accepter les risques (par exemple, un package qui, malgré l’absence de correctifs, est indispensable au fonctionnement de l’application) ou si on a résolu toutes les vulnérabilités, l’artefact doit conserver le même niveau de sécurité, poursuit-il. Y a-t-il un moyen de savoir si une erreur s’est infiltrée jusqu’à l’image du conteneur ? » Quelle que soit l’architecture logicielle utilisée, la phase finale (le déploiement) fait intervenir ce qu’Alejandro Bernal décrit comme une « chaîne d’outils appropriée » en phase avec cette architecture.