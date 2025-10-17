Jamespot met de l’IA souveraine (et bretonne) dans sa Digital Workplace

Jamespot vient d’annoncer le rachat de SafeBrain, une start-up fondée en 2023 spécialisée dans les modèles d’intelligence artificielle sécurisés. Cette acquisition devrait permettre à l’éditeur de Digital Workplace « d’infuser » ses différents produits avec une approche qui garantit la souveraineté technologique – pour laquelle il milite activement depuis plusieurs années.

En deux ans d’existence, SafeBrain a convaincu une cinquantaine de clients avec ses agents conversationnels, dont Casino ou la Gendarmerie nationale séduits par son approche « d’IA responsable », mélange de sécurité, d’anonymisation et, donc, de souveraineté des données.

De son côté, et face à la dépendance aux géants extra-européens, Jamespot voulait pouvoir proposer une alternative locale.

« Avec SafeBrain, nous franchissons une nouvelle étape dans notre vision : proposer à nos clients une plateforme collaborative véritablement complète […] enrichie désormais d’une IA souveraine, puissante et protectrice de leurs données », se félicite Alain Garnier, CEO et cofondateur de Jamespot.