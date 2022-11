Stockage : SmartIOPS met au point des SSD accélérés

SmartIOPS est une startup américaine qui, comme ScaleFlux, s’est lancée sur le secteur des SSD intelligents, comprendre avec un firmware ou une puce embarquée qui accélère certaines opérations. SI la solution de Scaleflux n’améliore pour l’heure que la compression des blocs dans les bases de données, celle de SmartIOPS vise à éliminer tous les temps d’attente liés au fonctionnement interne d’un SSD.

Sa puce, baptisée TruRandom, optimise le flux de blocs séquentiels dont est composé un fichier. Elle les répartit en paquets autonomes qu’elle lit ou écrit en parallèle, chacun passant par le canal de l’une des portions de mémoire NAND du SSD.

« Notre solution vise à résoudre le problème qu’ont tous les SSD : le fonctionnement linéaire de leur contrôleur de NAND. Elle consiste à traiter les différentes portions de mémoire NAND comme un cluster de ressources montées en parallèle », explique Ashutosh Das (en photo plus haut), le PDG de la startup, lors d’un entretien avec LeMagIT qui s’est déroulé à l’occasion d’un évènement IT Press Tour organisé dans la Silicon Valley.

« En définitive, nous avons porté au sein du SSD le principe d’un répartiteur de charge sur un réseau Ethernet : chaque paquet successif est envoyé dans une zone différente, pour éliminer les temps de latence dus aux opérations internes qui accompagnent les écritures », ajoute-t-il. Les opérations qui se déroulent ainsi sans impacter l’écriture ou la lecture des données suivantes seraient la vérification des codes de parité, la mise à jour des blocs attribués, ou encore la gestion de l’usure des cellules.

Le résultat ? Un SSD NVMe (PCIe 3.0) fabriqué par SmartIOPS, baptisé DataEngine, écrit ses données avec un débit de 6 Go/s et les lit à la vitesse de 14 Go/s. Ses accès sont de 1,7 million d’IOPS en lecture et 600 000 IOPS en écriture. Comparativement, un SSD NVMe conventionnel atteint plutôt, en PCIe 3.0, 1 million d’IOPS et 6,9 Go/s en lecture.