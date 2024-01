Sauvegarde : Inspeere propose de les répartir sur plusieurs sites

Stocker des copies des sauvegardes sur un site de secours, c’est bien. Mais les chiffrer, les compresser et, in fine, les morceler entre plusieurs sites de secours, c’est encore mieux. Telle est l’idée d’Inspeere, une jeune startup française qui se lance sur le marché des logiciels de sauvegarde. Sa solution, baptisée Datis, a l’atout d’une technologie de peer-2-peer inédite, mise au point par Olivier Dalle, professeur en sciences informatiques à l’université de Nice-Sophia Antipolis.

« Pour que ce soit clair : nous ne sommes pas une énième technologie de Peer-2-Peer qui propose de connecter des milliers de systèmes entre eux. Un tel système ne fonctionne pas pour du stockage professionnel, car, en cas d’incident, le temps de reconstruction des données perdues est rédhibitoire. Nous utilisons le peer-2-peer juste comme un palliatif aux protocoles client-serveur », lance le chercheur, lors d’un événement IT Press Tour consacré aux startups européennes qui innovent dans le stockage et qui a eu lieu en fin d’année dernière à Madrid.

Pour autant, l’idée est bien là : avec Datis, différents clients d’Inspeere mettent en commun une partie de la capacité de stockage de leurs NAS pour héberger les sauvegardes des autres. Plus exactement des morceaux de ces sauvegardes. La répartition des morceaux de sauvegardes doit se faire idéalement entre six à neuf sites. C’est selon Olivier Dalle, le compte le plus optimal pour ne pas saturer le système avec des morceaux trop petits tout en maximisant la bande passante entre les sites.

Répartir le stockage des sauvegardes, à la manière du Web3 Ce morcellement sert avant tout à se prémunir contre le risque d’une cyberattaque qui viserait le site de secours d’une entreprise, en partant du principe qu’une cyberattaque ne vise qu’un site à la fois. « Accessoirement, ce morcellement permet de restaurer des fichiers perdus bien plus rapidement, car un site récupère ses données sauvegardées depuis tous les autres, via des flux parallèles », dit Olivier Dalle. Il fait ici référence aux débits entrant sur un site (où les données arrivent) qui sont généralement plus rapides que les débits sortants (qui font partir les données). Pour l’heure, Inspeere dénombre 80 clients, notamment des entreprises qui partagent les espaces de stockage entre les NAS de leurs succursales. La startup imagine cependant adresser un pool de prestataires qui vendraient tous un service de sauvegarde hébergé sur leurs propres NAS et protégeraient les données de leurs clients en se les répartissant par morceaux. « Grâce à notre solution, des prestataires peuvent facilement mettre en place un service de sauvegarde qui soit adapté aux normes de confidentialité et de sécurité auxquelles une entreprise est potentiellement subordonnée » imagine Olivier Dalle, qui officie en tant que directeur technique chez Inspeere. « Un tel service proposé par des prestataires locaux éviterait aussi aux entreprises de choisir par défaut le service de stockage en ligne d’un cloud public, ce qui reste trop souvent la norme, alors que cela pose généralement un problème de souveraineté », ajoute-t-il. Il pointe a priori les offres des Américains AWS, Azure et autres GCP qui placent les données hébergées sous l’autorité d’une législation extraterritoriale. L’idée de stocker des données en les répartissant par morceaux entre différents sites n’est pas neuve : c’est sur ce principe qu’était censé reposer le concept de Web3.

Réduire la quantité de stockage à acheter La solution d’Inspeere est livrée clefs en main sur des appliances, appelées « DatisBox » qui font office de NAS. « Il s’agit d’un NAS conventionnel, sous Linux. Vous pouvez soit l’utiliser pour stocker directement les données que vous partagez sur le réseau et notre solution Datis sauvegardera son contenu par morceaux ailleurs. Vous pouvez aussi l’utiliser comme un NAS qui héberge les sauvegardes de Veeam ou autres logiciels de backup. Dans ce cas, notre solution servira à morceler la copie de secours de cette sauvegarde » présente le directeur technique de la startup. « Le point important à retenir est qu’une bonne pratique de sauvegarde consiste normalement à faire une sauvegarde locale, à dupliquer cette sauvegarde sur un site de secours facilement accessible et à disposer d’une troisième copie de cette sauvegarde qui ne soit pas atteignable par les pirates. Cela fait trois systèmes de stockage à acheter. Avec notre solution, qui remplit toutes les fonctions citées, vous n’achetez qu’un seul NAS », argumente-t-il. La DatisBox repose tout d’abord sur le système de fichiers Open source ZFS. Outre être un système de fichiers élastique – qui sait faire grimper dynamiquement la capacité d’un volume par simple ajout d’unité de stockage, soit localement, soit en réseau – ZFS sait créer des snapshots réguliers et incrémentaux des contenus, les chiffrer, les compresser et les hacher. Le chiffrement empêche l’hébergeur d’un snapshot de lire son contenu. La compression sert à économiser de la capacité de stockage et, surtout, à réduire les temps de transferts en réseau. Le hachage, enfin, permet de vérifier l’intégrité des données via un code de parité. La solution Datis en elle-même repose sur trois composants développés par Inspeere : Split-It morcelle les snapshots de ZFS, Savvy les attribue aux autres sites et DataSmooth optimise la bande passante.