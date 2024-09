Cyberattaques : quelques clés pour mieux maîtriser sa communication de crise

La menace des cyberattaques à coup de ransomware n’est pas une vue de l’esprit. Des organisations en font les frais dans le monde entier, jour après jour. Face à une menace d’une telle ampleur, la prévention est indispensable. C’est pour cela qu’avec l’aide d’experts, nous avons multiplié les conseils techniques sur la protection et la détection.

Si la première faillit, la seconde peut faire toute la différence, comme Lactalis en a fait la démonstration début 2021. Mais lorsque l’on n’a pas la même chance – pour reprendre le terme utilisé humblement par le RSSI de Lactalis lui-même –, il faut être prêt à faire face, et notamment à maîtriser sa communication de crise. Autrement dit : comment éviter de se retrouver en Une du MagIT en faisant piètre figure. Il y a quelques clés pour cela.

Miser sur la transparence

La première consiste à ne pas chercher à cacher l’incident, mais à jouer dès le départ la transparence sur sa réalité. Coallia peut ainsi faire figure d’exemple. Mais l’association n’est pas isolée en la matière : on peut citer l'exemple tout récent du monégasque Namebay. Le point commun de ces cas : reconnaître publiquement l’attaque très vite ; admettre qu’il s’agit d’un ransomware ; dire s’il y a eu ou non vol de données, voire en indiquant la famille de rançongiciel impliqué.

Pourquoi ces trois démarches sont-elles essentielles ? Parce qu’il n’y a rien de tel que jouer le déni ou minimiser l’ampleur d’un incident pour attirer l’attention des journalistes. Mais une fois que les questions évoquées plus haut ont trouvé leurs réponses, il n’y a plus d’ambiguïté ni de suspicion de tentative de cacher quelque chose au public, et en particulier que des données ont été dérobées et que leur confidentialité est menacée. Le reste – à savoir si la rançon a été payée et son montant – ne concerne finalement que les actionnaires et les investisseurs. Et encore, à compter qu’un éventuel paiement ait un impact sur la santé financière de l’entreprise. Mais oui, se refuser à évoquer ouvertement la question de la rançon lorsque l’on est une entreprise cotée en bourse, cela amène des interrogations.

Le contrôle de la communication de crise passe donc d’abord et avant tout par une communication initiale sincère – qui, au passage, permet de tourner la page, au moins temporairement, sur ce volet de la gestion de crise, pour se concentrer sur le reste, en limitant les pressions extérieures. Mais ce contrôle de la communication de crise ne s’arrête pas là. Car les cyberdélinquants aux commandes des ransomwares ne se préoccupent qu’assez peu de l’image de leurs victimes et de la confidentialité de leurs échanges.