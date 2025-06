EDR vs. SIEM : différences clés, avantages et cas d'utilisation

Les organisations utilisent toute une série d'outils de sécurité dans leur lutte incessante contre les acteurs malveillants. De nombreux outils peuvent se chevaucher, ce qui entraîne une certaine confusion quant à l'outil à utiliser, ou s'il faut les deux.

Prenons l'exemple des outils de détection et de réponse sur les terminaux (EDR) et des plateformes de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM). Ces deux outils sont essentiels à la surveillance et à la détection des menaces, mais ils le font de manière différente. Par exemple, les outils d'EDR se concentrent sur la surveillance et la sécurisation des terminaux, tandis que les plateformes de SIEM offrent une visibilité potentiellement bien plus large.

Examinons l'EDR par rapport au SIEM en examinant leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs éventuels chevauchements.

Qu'est-ce que l'EDR ? Les outils EDR collectent des informations et des données à partir de tous les points d'extrémité sur lesquels ils sont déployés - des serveurs virtuels et physiques aux ordinateurs portables et aux terminaux mobiles. Leur objectif est de découvrir, en temps réel, tout comportement suspect ou d'identifier les menaces imminentes. Un bon système d'EDR peut contenir une brèche survenant sur un terminal. Il remplit certaines des mêmes fonctions qu'un programme antivirus, mais à un niveau plus sophistiqué. Un système d'EDR doit remplir les fonctions suivantes : Analyse de grandes quantités de données. Les systèmes EDR - pilotés par l'IA et l'apprentissage automatique (ML) - se développent en traitant de grandes quantités de données. Ils mettent à jour leurs bases de données de vecteurs de menaces sans intervention manuelle, de sorte que plus les organisations peuvent les alimenter en informations, meilleure est la réponse.

Répondre avec des informations exploitables. Un bon système d'EDR peut signaler les incidents rapidement et efficacement et fournir les trois éléments d'information suivants : la cause première présumée de l'incident, la chaîne d'attaque qui a conduit à une violation, des informations de renseignement connexes.

Fournir une réponse orchestrée. Les outils d'EDR doivent être coordonnés avec d'autres outils de sécurité afin d'aider les équipes de sécurité à réagir rapidement aux violations en lançant les scripts nécessaires, en fournissant un accès immédiat aux terminaux infectés, en lançant des processus de restauration de l'hôte et en restaurant les paramètres du registre et les fichiers en cas d'attaques par ransomware.

Offrir un contrôle total. Les systèmes d'EDR doivent donner aux équipes de sécurité un accès complet et approfondi aux terminaux concernés. Leur capacité à collecter des preuves latentes facilite les enquêtes médico-légales. Avantages de l'EDR Les principaux avantages des outils EDR sont les suivants : Détection des brèches. Un système EDR complet fournit des signes révélateurs d'une brèche avant qu'elle ne se produise, ce qui permet à une organisation d'éviter une longue période d'indisponibilité et des coûts élevés.

Réponse rapide. En cas de violation, les outils d'EDR déclenchent une réponse coordonnée destinée à aider les équipes de sécurité à la contenir avant qu'elle n'entraîne des dommages plus importants.

Respect des normes et des réglementations. Les informations et les données collectées par les outils d'EDR permettent aux équipes de sécurité d'avoir une meilleure idée des faiblesses et des vulnérabilités existantes. Les outils d'EDR peuvent également fournir des recommandations pour corriger ces faiblesses, réduisant ainsi les risques d'exfiltration de données. Cela aide les entreprises à se conformer aux lois existantes sur la confidentialité des données, telles que le RGPD, et à bénéficier d'une bonne police d'assurance cyber.

Qu'est-ce que la gestion des informations et des événements de sécurité ? Les plateformes SIEM combinent la gestion des informations de sécurité et la gestion des événements de sécurité. Elles collectent et analysent tous les fichiers journaux générés par les dispositifs de sécurité, tels que les pare-feu, les dispositifs de détection d'intrusion dans le réseau et les routeurs. Elles alertent ensuite les équipes de sécurité de tout modèle montrant un comportement inhabituel, ainsi que de toute menace entrante. Les informations et les données pertinentes sont ensuite généralement présentées dans un tableau de bord central. Les plateformes de SIEM modernes sont de plus en plus alimentées par l'IA et l'apprentissage automatique, ce qui leur permet de filtrer plus efficacement les faux positifs et de réduire la fatigue des alertes. Caractéristiques du SIEM Une bonne plateforme SIEM comprend les éléments suivants : Collecte et gestion des journaux. Les plates-formes de SIEM doivent regrouper les données des journaux générés par tous les outils de sécurité déployés. Pour ce faire, elles doivent être indépendantes des fournisseurs. Elles devraient également corréler les données et les utiliser pour illustrer les signatures d'attaque des variantes potentielles de logiciels malveillants. Les systèmes de SIEM devraient également archiver les fichiers journaux pendant de longues périodes en vue d'audits futurs par les autorités de régulation de la confidentialité des données.

Automatisation. En cas de violation, la première priorité d'une organisation est la manière dont elle réagit. Elle doit disposer d'un plan de réponse aux incidents bien documenté et répété et d'une plateforme SIEM qui automatise toutes les procédures prévues dans ce plan ; par exemple, en séquençant les playbooks pour aider à contenir la menace.

Gestion des accès privilégiés. Les plateformes SIEM doivent surveiller tous les comptes disposant d'un accès privilégié et alerter automatiquement les équipes de sécurité en cas d'abus. Les plateformes SIEM doivent également déprovisionner les comptes dormants ou inactifs et désactiver ceux qui ont potentiellement été compromis.

Analyse du comportement des utilisateurs et des entités. Les plateformes SIEM devraient prendre en charge l'UEBA pour surveiller le comportement des utilisateurs. Si un employé tente d'accéder à une ressource sans les autorisations adéquates, la plateforme SIEM émet une alerte. Elle devrait également détecter les cas potentiels d'informatique parallèle. Avantages des SIEM Les principaux avantages d'une plateforme SIEM sont les suivants : De meilleures indicateurs. Avec une plateforme SIEM alimentée par l'IA et le machine learning, les indicateurs de temps moyen de détection et de temps moyen de réponse devraient s'améliorer considérablement.

Réduction des coûts. Les plateformes SIEM en mode cloud facilitent le déploiement et la gestion de la technologie. Le SIEM en tant que service permet aux entreprises d'augmenter ou de réduire rapidement leurs capacités en fonction de l'évolution de leurs besoins en matière de sécurité.

Les plateformes SIEM en mode cloud facilitent le déploiement et la gestion de la technologie. Le SIEM en tant que service permet aux entreprises d'augmenter ou de réduire rapidement leurs capacités en fonction de l'évolution de leurs besoins en matière de sécurité. Consolidation. Les plateformes SIEM présentent des rapports et des données de performance dans un emplacement central, ce qui contribue à éliminer les silos organisationnels qui peuvent ralentir les stratégies de réponse aux incidents.