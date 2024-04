Sécuriser le edge computing : nouveau champ de bataille pour la sécurité réseau

Le marché global du edge computing – architecture dans laquelle les données d’un client sont traitées en périphérie du réseau, aussi près que possible de la source – devrait atteindre la somme considérable de 317 mds $ d’ici 2026, alors qu’il n’était évalué qu’à 16 mds $ en 2023.

Cette croissance promet de révolutionner complètement les réseaux mobiles, en permettant des temps de réponse plus rapides, une latence réduite et un traitement plus efficace des données. Elle devrait avoir des effets retentissants sur tous les secteurs, de l’industrie manufacturière à la médecine en passant par l’informatique au plus près des utilisateurs.

Toutefois, une telle approche décentralisée pose des problèmes de sécurité complexes pour la protection des systèmes, des terminaux et des données distribués. Ne pas sécuriser l’ensemble des terminaux à la périphérie pourrait exposer les réseaux mobiles et les données des utilisateurs à des vulnérabilités et à des menaces importantes. Voyons quels sont les dangers, les solutions et les questions qui entourent cet aspect trop peu connu de la cybersécurité.

Qu’est-ce que l’edge computing ? Dans les faits, l’architecture edge consiste à rapprocher le calcul et le stockage des données des terminaux qui, in fine, en ont besoin. Cela minimise la distance que les données doivent parcourir et, par extension, réduit la latence et l’utilisation de la bande passante. L’edge computing adresse donc deux enjeux clés : celui de la sobriété des systèmes et l’expérience des utilisateurs. Les solutions d’edge computing sont ainsi particulièrement pertinentes pour les réseaux mobiles, qui sont de plus en plus chargés de grandes quantités de données provenant des smartphones, des produits de l’Internet des objets (IoT) et d’autres technologies connectées. Tout le monde peut en bénéficier, depuis les établissements médicaux qui cherchent à transférer des données jusqu’aux marques qui tentent de renforcer leurs efforts de marketing digital en temps réel et au plus près du client, en passant par le secteur industriel. Les réseaux mobiles s’orientent vers l’edge pour prendre en charge les services qui nécessitent un traitement instantané des données. Les systèmes cloud traditionnels ne peuvent pas répondre correctement à ces demandes, car ils s’appuient sur des infrastructures éloignées. L’edge computing résout ce problème en effectuant le travail localement, ce qui permet à des services tels que les jeux en ligne, la diffusion vidéo en continu et les objets connectés de fonctionner mieux et plus rapidement.

Avantages de l’edge pour les réseaux mobiles L’edge computing vise à permettre une nouvelle vague d’applications et de services susceptibles de transformer les industries et d’améliorer notre vie quotidienne. Voici quelques-uns des principaux avantages associés à cette approche : Réduction de la latence : le traitement des données au plus près de l’endroit où elles sont générées permet de réduire considérablement la latence, ce qui rend les applications plus réactives et permet l’analyse des données en temps réel.

Économies de bande passante : le traitement local des données signifie que moins de données doivent être envoyées sur le réseau, ce qui contribue à réduire l’encombrement du réseau et les coûts de la bande passante.

Amélioration de la confidentialité et de la sécurité : le traitement local des données peut contribuer à minimiser la quantité d’informations sensibles devant être transmises sur le réseau, réduisant ainsi l’exposition à des violations potentielles.

Fiabilité : la décentralisation des tâches de traitement propres à l’edge lui permet d’offrir des solutions plus robustes, moins sensibles aux défaillances des systèmes centralisés.

Défis en matière de sécurité pour l’edge computing Il est cependant essentiel de relever les défis en matière de sécurité, car cette architecture va très vite faire partie intégrante du monde digital. Voici quelques-uns des principaux défis auxquels est confrontée l’industrie : Sécurité des données et protection de la vie privée L’edge computing décentralise le traitement des données, ce qui suscite des inquiétudes quant à la sécurité et à la confidentialité des données. La diversité des terminaux et la grande quantité de données traitées à la périphérie en font une cible pour les attaquants qui cherchent à exploiter des informations personnelles et sensibles. Il est primordial de garantir l’intégrité et la confidentialité des données tout en permettant un partage et un traitement sécurisés des données. Ces mesures protègent contre les violations, sauvegardent les informations personnelles et maintiennent la confiance des utilisateurs dans un monde de plus en plus interconnecté. Pour les organisations dont les employés sont éloignés ou mobiles, il est essentiel non seulement de sécuriser les principales bases de données, mais aussi de prêter attention aux systèmes de génération de documents, aux communications, aux applications et à tout ce qui pourrait exister sur le même réseau 5G que les appareils IoT. Sécurité des terminaux Les dispositifs informatiques périphériques, allant des capteurs IoT aux routeurs, sont répartis sur différents sites, ce qui les rend sensibles aux menaces physiques et cybernétiques. Leur conception privilégie souvent la fonctionnalité à la sécurité, sans interface utilisateur, ce qui complique la gestion informatique et la surveillance de la sécurité. Ces appareils sont des cibles faciles pour le vol et peuvent servir de passerelles aux attaquants pour pénétrer dans le réseau. La sécurisation de ces appareils nécessite une authentification permanente des utilisateurs et des mesures robustes de contrôle d’accès. Évolutivité des mesures de sécurité Au fur et à mesure que les réseaux edge se développent, l’extension des mesures de sécurité devient un défi majeur. L’hétérogénéité des écosystèmes edge, avec des architectures et des protocoles variés, complique le déploiement de solutions de sécurité uniformes. La nature dynamique de cet écosystème, alimenté par l’ajout permanent de nouveaux appareils et services, exige des mesures de sécurité souples et évolutives, capables de s’adapter à des conditions changeantes sans pour autant compromettre la sécurité. Sécurité des réseaux Les topologies de réseau complexes de l’edge computing, impliquant divers appareils et protocoles de communication, posent des problèmes de sécurité importants. La protection des données en transit entre ces différents terminaux et le cloud, ou entre les appareils eux-mêmes, est cruciale. Les mesures traditionnelles de sécurité des réseaux peuvent ne pas être suffisantes en raison des caractéristiques uniques des réseaux edge, ce qui nécessite des solutions innovantes telles que les systèmes de détection d’intrusion, la segmentation des réseaux et les techniques de cryptage avancées. Vulnérabilités des logiciels L’edge computing induit l’apparition de nouvelles vulnérabilités logicielles en raison de la diversité des terminaux et des applications concernés. Ces systèmes fonctionnent souvent sur des plateformes et des systèmes d’exploitation différents, chacun portant son lot de vulnérabilités. Garantir l’intégrité et la sécurité des logiciels dans un paysage aussi varié nécessite des tests rigoureux, des mises à jour régulières et des correctifs pour remédier rapidement à toute vulnérabilité nouvellement découverte. Gestion des identités et des accès (IAM) Une gestion efficace de l’accès à l’information est essentielle dans le domaine de l’edge pour empêcher tout accès non autorisé aux appareils et aux données. La nature distribuée de l’architecture complique l’IAM, car les modèles centralisés traditionnels peuvent ne pas convenir. L’edge nécessite donc des solutions IAM dynamiques capables de gérer et d’authentifier les identités sur différents appareils et lieux, afin de garantir que seuls les utilisateurs et appareils autorisés peuvent accéder aux informations sensibles. Stockage et transmission sécurisés des données Garantir la sécurité des données, tant au repos qu’en transit, est une préoccupation fondamentale de ce type d’architecture, surtout dans les environnements particulièrement sensibles, tels que les clouds des gouvernements ou la protection de la propriété intellectuelle. Par conséquent, le mouvement des données des réseaux périphériques vers le cloud et vice versa introduit des vulnérabilités que les attaquants peuvent exploiter. La mise en œuvre de techniques de chiffrement robustes tant pour le stockage que pour la transmission des données est essentielle afin de se protéger contre les violations de données et garantir la confidentialité et l’intégrité des données sur le réseau.

Le rôle de l’IA dans la sécurité périphérique et ses implications sur les technologies IoT et 5G. La fusion de l’intelligence artificielle (IA) et de l’edge computing nous propulse vers un avenir où ces technologies transformeront la façon dont nous interagissons globalement avec le monde digital. Cette intégration tire parti des capacités à grande vitesse et à faible latence des réseaux 5G, ainsi que des capacités d’analyse et d’apprentissage avancées de l’IA, en connectant des milliards d’appareils grâce à l’IoT. Ensemble, ils promettent de révolutionner divers secteurs. En outre, l’IA joue un rôle crucial dans l’amélioration du cadre de sécurité de l’edge dans le contexte des technologies IoT et 5G. Elle contribue au développement de mécanismes de sécurité prédictifs plus efficaces, capables de prévoir et d’atténuer les menaces en temps réel. L’IA peut identifier des modèles indicatifs de cybermenaces, automatiser les réponses aux menaces et optimiser la posture de sécurité sans intervention humaine en analysant simplement les données des appareils et des réseaux IoT. Cela est particulièrement pertinent à l’ère de la 5G, où la connectivité et la bande passante accrues pourraient potentiellement exposer les réseaux et les appareils à un éventail plus large de cyberattaques sophistiquées. Et c’est sans compter la veille stratégique générative, un mélange particulièrement risqué de données sensibles et de services d’IA naissants, à peine testés par les consommateurs. En outre, le rôle de l’IA dans la sécurité edge est essentiel pour maintenir l’intégrité et la confidentialité des données dans les systèmes décentralisés. À mesure que le traitement des données se rapproche de la périphérie du réseau, c’est-à-dire de la source des données, les algorithmes d’IA peuvent fournir des mesures de sécurité immédiates, en réduisant la latence et la bande passante nécessaires pour transmettre les données à un serveur central en vue de leur analyse, jouant ainsi le rôle de la dernière pièce du puzzle de l’IA.