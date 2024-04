Edge computing : les meilleurs cas d’usage en milieu industriel

« L’industrie a vraiment pris conscience des atouts du edge computing ». Ce constat est celui fait par Jennifer Cooke, directrice des stratégies edge chez IDC. « Que ce soit pour améliorer l’efficacité opérationnelle, économiser de l’argent, réduire les erreurs dans les produits ou les processus, ou créer une représentation numérique de ce qu’ils font dans leurs usines », liste-t-elle.

Les hardwares que l’on regroupe sous l’appellation Edge Computing (ou informatique en périphérie) peuvent varier. Chez IDC, ce sont toutes les ressources qui ne sont pas hébergées dans le cloud ou dans le centre de données d’une entreprise. Selon cette définition, le Edge peut inclure des serveurs situés sur un site de production, ainsi que du hardware situé hors site, mais géographiquement proche.

On oppose généralement Cloud computing et Edge Computing. Mais, Shubho Ghosh, senior managing director chez FTI Consulting, souligne que cette distinction ne doit pas être aussi tranchée. Pour sa part, il inclut par exemple également dans le concept les ressources cloud basées localement.

Pourquoi l’industrie passe-t-elle au Edge ?

Malgré ces différences de définition, les industriels utilisent généralement le Edge pour les mêmes raisons.

Pour Joseph Fitzgerald, directeur général du Boston Consulting Group (BCG), la vitesse est la première des raisons. Parfois, l’envoi de données dans le cloud à des fins d’analyse et le renvoi des informations entraînent une latence trop importante.

Cependant, le cloud reste une composante importante de l’industrie 4.0 et de l’IoT industriel, tempère-t-il. Les industriels s’appuient sur des ressources cloud pour une grande partie de leurs besoins de compute et l’utilisent dans une approche mixte. Par exemple, le cloud permet d’entraîner et de fine-tuner des algorithmes qui sont ensuite utilisés dans des appareils en edge. Inversement, ces données traitées dans les usines – à la périphérie – peuvent être stockées dans le cloud en vue d’une exploitation plus approfondie.

« C’est une histoire de edge et de cloud, pas de edge ou de cloud », résume Jennifer Cooke. « Ils sont liés l’un à l’autre ».