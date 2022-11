API : les meilleures pistes pour une stratégie réussie

Une interface de programmation (Application Programming Interface, API) est la solution qui permet à un développeur d'émettre une requête de services sur un système d'exploitation (Operating System, OS) ou une application, et d'exposer des données dans différents contextes et sur différents canaux.

Sans s'étendre sur les questions pratiques de programmation, une API qui a été développée et publiée offre une connexion point à point entre les processus métier qui couvrent les systèmes internes et externes. Certaines API se connectent aux services du système d'exploitation ou de microservices, d'autres servent de passerelle vers des workflows métier complexes.

Ainsi armés, les développeurs peuvent accéder aux services de l'OS, lire et écrire des données correctement dans et depuis les datastores des entreprises, et accéder aux technologies applicatives évoluées allant de l'internet des objets (IoT) en passant par l'edge computing et l'intelligence artificielle (IA).

La bonne nouvelle est que les développeurs n'ont pas forcément besoin de maîtriser les aspects techniques du fonctionnement des API à leur disposition. En tout et pour tout, trois informations leur sont indispensables : l'existence et l'objet de l'API, les paramètres dont elle a besoin, et les valeurs qu'elle renvoie au programme qui l'appelle.

Souvent décrites comme le liant entre les applications, les services Web, les systèmes d'exploitation ou d'autres plus petits composants d'application, les API obéissent à une syntaxe précise et sont activées par des appels de fonction composés de noms et de verbes. En pratique, les développeurs ont le choix : ils peuvent utiliser des fonctionnalités préintégrées, via leurs API, pour accélérer le développement des logiciels ou accéder à des services du système d'exploitation, ou ils peuvent soumettre ou demander des données à une application d'entreprise.

Juger la maturité de l’organisation au regard des API

Bien que le concept d'API ne soit pas nouveau, il incombe aux décideurs informatiques d'éclaircir un point : quelles API sont internes et accessibles aux équipes de développement, et lesquelles sont externes et accessibles aux équipes en interne voire, en cas d'impératif, aux partenaires externes ?

Le cabinet d'analyse Gartner distingue cinq domaines dans la gestion des API : la prise en main de l'API par les développeurs, l'alignement métier, les indicateurs clés de performance (Key Performance Indicators, KPI), la gestion du cycle de vie des API et les passerelles API qui contrôlent l'accès aux interfaces de programmation. Pour aider les responsables IT à cerner leurs priorités, les analystes Gartner leur recommandent d'évaluer la maturité de leur entreprise dans chacun de ces domaines, sur une échelle allant d'« inexistante » à « en progrès ».

Dans son article « What are the three steps for a successful API product? » (Réussir son API en 3 étapes), l'analyste Carolin Zhou invite les DSI à se projeter en définissant les principaux objectifs métier et en faisant le point avec les dirigeants sur les objectifs métier actuels et à long terme de l'entreprise, avant d'élaborer les cas d’usage des API.

« Pour savoir où les API seront utiles, les équipes IT doivent impliquer les différentes parties prenantes. Par exemple, avec des cas d'usage qui démontrent l'intérêt des API aux dirigeants, même ceux au plus haut niveau de la hiérarchie », écrit-elle. « Lorsque vous construisez votre argumentaire en faveur d'une API et pour emporter l'adhésion de la direction, ne considérez pas l'API comme un projet, mais comme un produit. Non seulement la nomination d'un responsable API et la création d'une équipe chargée de la plateforme API en seront facilitées, mais l'intérêt des API en matière d'agilité métier et de rapidité de mise sur le marché n'en sera que plus évident. »

Une fois quelles API sont nécessaires pour l’entreprise, l'analyste recommande aux responsables informatiques d'évaluer les écarts entre les objectifs métier de l'entreprise et les principaux cas d’usage des API. « Prenez, par exemple, les fonctions de surveillance automatique du niveau de service, les obligations en matière de conformité, etc. Ces écarts vous permettront d'envisager la création de vos API en mode produit et vous serviront de feuille de route dans une perspective d'amélioration continue », affirme-t-elle.

Pour combler ce fossé, Gartner recommande d’aligner les cas d’usage des API sur les objectifs métier. Les responsables informatiques devraient chercher en quoi leurs API peuvent servir des objectifs métier et commerciaux, puis traduire ces objectifs en métriques permettant de mesurer des valeurs telles que la qualité de la conception des API, le nombre d'appels API, etc.